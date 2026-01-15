Vaibhav Suryavanshi could break Virat Kohli record: भारतीय टीम आज 15 जनवरी से अपने अंडर-19 वर्ल्ड कप अभियान का आगाज करने जा रही है। आज से शुरू हो रहे इस मेगा इवेंट में सबकी नजरें 14 वर्षीय होनहार भारतीय सलामी बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, जो इतिहास रचने की कगार पर है। वैभव सूर्यवंशी पिछले एक साल से एज-ग्रुप क्रिकेट में सबसे चर्चा में रहे हैं, और अब विराट कोहली के यूथ वनडे रनों के रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब है। इतना ही नहीं इस वर्ल्‍ड कप में उनके निशाने पर सरफराज खान, शुभमन गिल और यशस्‍वी जायसवाल के रिकॉर्ड भी होंगे। इन्‍हें तोड़कर वह यूथ वनडे में भारत के सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाज बन सकते हैं।