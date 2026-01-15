15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Vaibhav Suryavanshi आज तोड़ेंगे विराट कोहली का महारिकॉर्ड! U19 वर्ल्ड कप में यशस्‍वी-गिल और सरफराज के रिकॉर्ड भी निशाने पर

Vaibhav Suryavanshi could break Virat Kohli record: भारत आज गुरुवार को यूएसए के खिलाफ अपने अंडर-19 वर्ल्‍ड कप अभियान का आगाज करने उतरेगा। इस मुकाबले में सबकी नजर 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, जिनके निशाने पर विराट कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 15, 2026

Vaibhav Suryavanshi could break Virat Kohli record

भारतीय युवा बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी और पूर्व कप्‍तान विराट कोहली। (फोटो सोर्स: IANS)

Vaibhav Suryavanshi could break Virat Kohli record: भारतीय टीम आज 15 जनवरी से अपने अंडर-19 वर्ल्ड कप अभियान का आगाज करने जा रही है। आज से शुरू हो रहे इस मेगा इवेंट में सबकी नजरें 14 वर्षीय होनहार भारतीय सलामी बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, जो इतिहास रचने की कगार पर है। वैभव सूर्यवंशी पिछले एक साल से एज-ग्रुप क्रिकेट में सबसे चर्चा में रहे हैं, और अब विराट कोहली के यूथ वनडे रनों के रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब है। इतना ही नहीं इस वर्ल्‍ड कप में उनके निशाने पर सरफराज खान, शुभमन गिल और यशस्‍वी जायसवाल के रिकॉर्ड भी होंगे। इन्‍हें तोड़कर वह यूथ वनडे में भारत के सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाज बन सकते हैं।

6 रन बनाते ही तोड़ देंगे विराट कोहली का रिकॉर्ड

भारत आज यूएसए के खिलाफ अपना टूर्नामेंट शुरू करेगा। वैभव सूर्यवंशी को अंडर-19 वनडे में विराट कोहली के 978 रनों को पार करने के लिए सिर्फ छह रनों की दरकार है। ये रिकॉर्ड पूर्व भारतीय कप्तान ने 25 पारियों में बनाया था। सूर्यवंशी ने सिर्फ 18 पारियों में 54.05 की शानदार औसत से 973 रन बनाए हैं, जिसमें पहले ही तीन शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं। इसके उलट कोहली का औसत 46.57 था और उन्होंने इसी लेवल पर एक शतक और छह अर्धशतक लगाए थे।

टॉप पर पहुंचने का भी मौका

बता दें कि वैभव यूथ वनडे क्रिकेट में अपने 1,000 रन पूरे करने से सिर्फ 27 रन दूर है। अगर वह ऐसा कर पाते हैं तो वह यह मुकाम हासिल करने वाले सातवें भारतीय और शुभमन गिल और उन्मुक्त चंद के बाद तीसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन जाएंगे। इतना ही नहीं अगर वह इस वर्ल्‍ड कप में 432 रन बनाने में सफल हो जाते हैं तो वह यूथ वनडे में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले खिलाडि़यों की लिस्‍ट में टॉप पर पहुंच जाएंगे। सूर्यवंशी जिस तरह से बड़ी-बड़ी शतकीय पारियां खेलते हैं, अगर इस टूर्नामेंट में भी उनका बल्‍ला चला तो ये रिकॉर्ड भी बन सकता है।

यूथ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्‍यादा रन

विजय ज़ोल - 1404 रन
यशस्वी जायसवाल - 1386 रन
तन्मय श्रीवास्तव - 1316 रन
शुभमन गिल - 1149 रन
उन्मुक्त चंद - 1149 रन
सरफराज खान - 1080 रन
विराट कोहली - 978 रन
वैभव सूर्यवंशी - 973 रन

भारत रिकॉर्ड छठी बार खिताब जीतने का प्रबल दावेदार

अंडर 19 वर्ल्‍ड कप के पांच बार के चैंपियन भारत को रिकॉर्ड छठी बार खिताब जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में चैंपियन रही यह टीम पिछले एडिशन में रनर-अप रही थी। अंडर-19 वर्ल्ड कप लंबे समय से भविष्य के महान खिलाड़ियों के लिए एक लॉन्चपैड रहा है, जिसमें कोहली, रोहित शर्मा, केन विलियमसन, जो रूट और स्टीव स्मिथ जैसे नाम इसी स्टेज से निकले हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

U-19 World Cup 2026

Published on:

15 Jan 2026 10:57 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Vaibhav Suryavanshi आज तोड़ेंगे विराट कोहली का महारिकॉर्ड! U19 वर्ल्ड कप में यशस्‍वी-गिल और सरफराज के रिकॉर्ड भी निशाने पर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

शुभमन गिल और गौतम गंभीर से हो गया बड़ा ब्‍लंडर, पूर्व दिग्‍गज के तीखे सवाल, तो क्या सीरीज हारेगी टीम इंडिया?

India vs New Zealand
क्रिकेट

न्यूजीलैंड ने 8 साल बाद भारतीय सरजमीं पर टीम इंडिया के खिलाफ पहली जीत के साथ रचा इतिहास

IND vs NZ 2nd ODI
क्रिकेट

बांग्लादेशी खिलाड़ियों का BCB निदेशक को अल्टीमेटम, बोले- इस्तीफा नहीं दिया तो सभी फॉर्मेट का करेंगे बहिष्कार

Bangladeshi cricket
क्रिकेट

न्‍यूजीलैंड से दूसरे वनडे में हार के बाद बरसे शुभमन गिल, जानें किसके सिर फोड़ा ठीकरा

IND vs NZ 2nd ODI Highlights
क्रिकेट

IND vs NZ: मिचेल के शतक से जीता न्यूजीलैंड, राहुल के शतक पर फिरा पानी

ndia vs New Zealand Live Cricket Score,India vs New Zealand 2nd ODI Live Score,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.