Vaibhav Suryavanshi New World Record: महज 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी एक बाद एक नए कीर्तिमान बना इतिहास रच रहे हैं। इस बार उन्होंने युवा वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्कों का सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव ने ब्रिस्बेन के इयान हीली ओवल में भारत अंडर-19 बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के दूसरे मैच के दौरान ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जहां उन्होंने शानदार 70 रनों की पारी खेलते हुए छह गगनचुंबी छक्के लगाए। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए आईपीएल 2025 में बड़े रिकॉर्ड बनाने वाले वैभव ने पिछले साल ही अंडर-19 स्तर पर खेलना शुरू किया था।
वैभव सूर्यवंशी ने भारत के पूर्व अंडर-19 कप्तान उन्मुक्त चंद के 39 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और अपनी दसवीं पारी में ही 39 छक्के जड़ दिए। जबकि उन्मुक्त चंद ने 21 मैचों में 39 छक्के लगाए थे, जबकि यह रिकॉर्ड काफ़ी बड़ा है। जब सूर्यवंशी कप्तान मुकाबले में यश देशमुख की गेंद पर आर्यन शर्मा के हाथों शानदार कैच आउट हुए, तब तक उनके करियर के छक्कों की संख्या 41 हो चुकी थी।
खास बात ये है कि वैभव सूर्यवंशी के अब तक 540 यूथ वनडे रनों में से 26% से ज़्यादा रन बाउंड्री के ज़रिए आए हैं। वह अगली पीढ़ी के सुपरस्टार हैं। भारतीयों में केवल चंद (38) और यशस्वी जायसवाल (30) ही इस श्रेणी में उनके करीब पहुंच सके हैं। समस्तीपुर के रहने वाले वैभव ने 12 साल और 284 दिन की उम्र में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी हैं। इसके बाद में उन्होंने लीग के इतिहास में दूसरा सबसे तेज़ शतक लगाकर आईपीएल रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया और इसके सबसे कम उम्र के शतकवीर भी बने।
यूथ सर्किट में उन्होंने 52 गेंदों में सबसे तेज़ यूथ वनडे शतक जड़ा, जिससे उन्होंने पाकिस्तान के कामरान गुलाम को पीछे छोड़ दिया और एक यूथ वनडे पारी में किसी भारतीय द्वारा सबसे ज़्यादा छक्के (10) लगाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। 13 साल और 188 दिन की उम्र में वह प्रतिस्पर्धी क्रिकेट के 170 साल के इतिहास में सबसे कम उम्र के शतकवीर बन चुके थे।
वैभव सूर्यवंशी* (भारत) - 41 छक्के
उन्मुक्त चंद (भारत) - 38 छक्के
जवाद अबरार (बांग्लादेश) - 35 छक्के
शाहज़ेब खान (पाकिस्तान) - 31 छक्के
यशस्वी जायसवाल (भारत) - 30 छक्के