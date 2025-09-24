Vaibhav Suryavanshi New World Record: महज 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी एक बाद एक नए कीर्तिमान बना इतिहास रच रहे हैं। इस बार उन्‍होंने युवा वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्कों का सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव ने ब्रिस्बेन के इयान हीली ओवल में भारत अंडर-19 बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के दूसरे मैच के दौरान ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जहां उन्होंने शानदार 70 रनों की पारी खेलते हुए छह गगनचुंबी छक्के लगाए। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए आईपीएल 2025 में बड़े रिकॉर्ड बनाने वाले वैभव ने पिछले साल ही अंडर-19 स्तर पर खेलना शुरू किया था।