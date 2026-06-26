Youngest Indian Debutants: वैभव सूर्यवंशी डेब्यू करते ही सचिन तेंदुलकर का नहीं, वाशिंगटन सुंदर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे

टेस्ट सचिन तेंदुलकर 16 वर्ष, 205 दिन पाकिस्तान 15 नवंबर, 1989

टेस्ट पीयूष चावला 17 वर्ष, 75 दिन इंग्लैंड 9 मार्च, 2006

टेस्ट शिवरामकृष्णन 17 वर्ष, 118 दिन वेस्टइंडीज 28 अप्रैल, 1983

टेस्ट पार्थिव पटेल 17 वर्ष, 152 दिन इंग्लैंड 8 अगस्त, 2002

टेस्ट मनिंदर सिंह 17 वर्ष, 193 दिन पाकिस्तान 23 दिसंबर, 1982

वनडे सचिन तेंदुलकर 16 वर्ष, 238 दिन पाकिस्तान 18 दिसंबर, 1989

वनडे मनिंदर सिंह 17 वर्ष, 222 दिन पाकिस्तान 21 जनवरी, 1983

वनडे हरभजन सिंह 17 वर्ष, 288 दिन न्यूजीलैंड 17 अप्रैल, 1998

वनडे पार्थिव पटेल 17 वर्ष, 302 दिन न्यूजीलैंड 4 जनवरी, 2003

वनडे लक्ष्मी रतन शुक्ला 17 वर्ष, 320 दिन श्रीलंका 22 मार्च, 1999

वनडे चेतन शर्मा 17 वर्ष, 338 दिन वेस्टइंडीज 17 दिसंबर, 1983

टी20 वॉशिंगटन सुंदर 18 वर्ष, 80 दिन श्रीलंका 24 दिसंबर, 2017

टी20 ऋषभ पंत 19 वर्ष, 120 दिन इंग्लैंड 1 फरवरी, 2017

टी20 इशांत शर्मा 19 वर्ष, 152 दिन ऑस्ट्रेलिया 1 फरवरी, 2008

टी20 राहुल चाहर 20 वर्ष, 2 दिन वेस्टइंडीज 6 अगस्त, 2019