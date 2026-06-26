Youngest Indian Debutants: वैभव सूर्यवंशी डेब्यू करते ही सचिन तेंदुलकर का नहीं, वाशिंगटन सुंदर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे

भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Photo - IANS)
Vaibhav Suryavanshi Set To Break Washington Sunder Record: वैभव सूर्यवंशी अगर आयरलैंड के खिलाफ खेली जा रही टी20 सीरीज में डेब्यू करते हैं, तो वह सचिन तेंदुलकर का ही नहीं बल्कि वाशिंगटन सुंदर (Washington Sunder) का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। भारत और आयरलैंड (India vs Ireland) के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज शाम 6:00 बजे से शुरू होगा, जिसमें सूर्यवंशी के खेलने की पूरी संभावना है।
अगर सूर्यवंशी आज डेब्यू करते हैं, तो भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे। हालांकि, टी20 फॉर्मेट में भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड वाशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) के नाम है। उन्होंने साल 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 18 साल 80 दिन की उम्र में अपना पहला टी20 मुकाबला खेला था।
अगर सूर्यवंशी आज डेब्यू करते हैं, तो वह सुंदर का रिकॉर्ड तोड़कर इस सूची में पहले स्थान पर आ जाएंगे। वहीं, सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट और वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू किया था। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 16 साल 205 दिन की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ पहला मुकाबला खेला था, जबकि वनडे क्रिकेट में भी पाकिस्तान के खिलाफ ही 16 साल 238 दिन की उम्र में डेब्यू किया था।
वैभव सूर्यवंशी के लिए अभी टेस्ट और वनडे क्रिकेट डेब्यू काफी दूर है, लेकिन अगर वह टी20 में डेब्यू करते हैं तो एक नया कीर्तिमान रच देंगे। भारत और आयरलैंड के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले का सीधा प्रसारण Sony Sports Network पर किया जाएगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।
|फॉर्मेट
|खिलाड़ी का नाम
|उम्र
|विपक्षी टीम
|तारीख
|टेस्ट
|सचिन तेंदुलकर
|16 वर्ष, 205 दिन
|पाकिस्तान
|15 नवंबर, 1989
|टेस्ट
|पीयूष चावला
|17 वर्ष, 75 दिन
|इंग्लैंड
|9 मार्च, 2006
|टेस्ट
|शिवरामकृष्णन
|17 वर्ष, 118 दिन
|वेस्टइंडीज
|28 अप्रैल, 1983
|टेस्ट
|पार्थिव पटेल
|17 वर्ष, 152 दिन
|इंग्लैंड
|8 अगस्त, 2002
|टेस्ट
|मनिंदर सिंह
|17 वर्ष, 193 दिन
|पाकिस्तान
|23 दिसंबर, 1982
|वनडे
|सचिन तेंदुलकर
|16 वर्ष, 238 दिन
|पाकिस्तान
|18 दिसंबर, 1989
|वनडे
|मनिंदर सिंह
|17 वर्ष, 222 दिन
|पाकिस्तान
|21 जनवरी, 1983
|वनडे
|हरभजन सिंह
|17 वर्ष, 288 दिन
|न्यूजीलैंड
|17 अप्रैल, 1998
|वनडे
|पार्थिव पटेल
|17 वर्ष, 302 दिन
|न्यूजीलैंड
|4 जनवरी, 2003
|वनडे
|लक्ष्मी रतन शुक्ला
|17 वर्ष, 320 दिन
|श्रीलंका
|22 मार्च, 1999
|वनडे
|चेतन शर्मा
|17 वर्ष, 338 दिन
|वेस्टइंडीज
|17 दिसंबर, 1983
|टी20
|वॉशिंगटन सुंदर
|18 वर्ष, 80 दिन
|श्रीलंका
|24 दिसंबर, 2017
|टी20
|ऋषभ पंत
|19 वर्ष, 120 दिन
|इंग्लैंड
|1 फरवरी, 2017
|टी20
|इशांत शर्मा
|19 वर्ष, 152 दिन
|ऑस्ट्रेलिया
|1 फरवरी, 2008
|टी20
|राहुल चाहर
|20 वर्ष, 2 दिन
|वेस्टइंडीज
|6 अगस्त, 2019
|टी20
|सुरेश रैना
|20 वर्ष, 4 दिन
|दक्षिण अफ्रीका
|1 दिसंबर, 2006
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