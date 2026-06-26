IRE vs IND 1st T20 Weather Report: डेब्यू के लिए वैभव सूर्यवंशी को करना पड़ सकता है इंतजार, आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में बारिश की संभावना

Ireland vs India 1st T20 Weather Report: भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज बेलफास्ट में खेला जाएगा, जहां बारिश की वजह से मैच प्रभावित हो सकता है। मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 6:00 बजे शुरू होगा, लेकिन उस समय बेलफास्ट में 35% बारिश की संभावना जताई जा रही है। बेलफास्ट में दोपहर 12:00 बजे से ही 50% से अधिक बारिश की संभावना है। हालांकि, जैसे-जैसे दिन ढलेगा, मौसम साफ होने की उम्मीद है। मुकाबला शाम 6:00 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 5:30 बजे होगा। टॉस के समय भी बारिश की संभावना करीब 49% बताई जा रही है।