16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Vaibhav Suryavanshi का बल्ला फिर गरजा, मलेशिया के खिलाफ सिर्फ इतनी गेंदों ठोका अर्धशतक

Vaibhav Suryavanshi quick fifty: पाकिस्‍तान के खिलाफ महज पांच रन बनाकर आउट होने वाले वैभव सूर्यवंशी शानदार वापसी करते हुए मलेशिया के खिलाफ तेज अर्धशतक जड़ते हुए शानदार वापसी की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 16, 2025

Vaibhav Suryavanshi quick fifty

भारतीय युवा बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Vaibhav Suryavanshi quick fifty: भारतीय युवा बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने मंगलवार को दुबई के द सेवेन्स स्टेडियम में एसीसी अंडर-19 एशिया कप में फिर अपनी पावर हिटिंग का जलवा दिखाया। उन्होंने मलेशिया के खिलाफ सिर्फ 25 गेंदों में तीन छक्के और पांच चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि अर्धशतक लगाने के बाद अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह कैच आउट हो गए।

मलेशिया के खिलाफ खराब शुरुआत

मलेशिया के खिलाफ पहले बल्‍लेबाजी करने भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही, क्योंकि कप्तान आयुष म्हात्रे (14) और विहान मल्होत्रा ​​(7) पहले पांच ओवर के अंदर ही आउट हो गए, जिससे भारत का स्कोर 47/2 हो गया। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने वेदांत त्रिवेदी के साथ तीसरे विकेट के लिए 40 रन की तेज साझेदारी की करके पारी को संभाला।

उनकी आक्रामक बल्‍लेबाजी से लग रहा था कि भारत एक बार फिर बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन 11वें ओवर में ही उनकी पारी खत्म हो गई। मलेशिया के मुहम्मद मुहम्‍मद अकरम की गेंद पर मुहम्‍मद आलिफ ने बाउंड्री पर एक शानदार कैच लेकर 14 वर्षीय खिलाड़ी 50 के स्‍कोर पर आउट कर दिया, जिससे भारत 87/3 के स्कोर पर मुश्किल में आ गया।

पिछले मैच में 5 रन के बाद अच्‍छी वापसी

सूर्यवंशी के लिए यह एक अच्छी वापसी थी, जिन्हें दूसरे ग्रुप-स्टेज मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हाई-वोल्टेज मुकाबले में सिर्फ पांच रन पर आउट कर दिया गया था। उस मौके पर युवा लेफ्ट-हैंडर शुरुआत में स्टाइलिश दिखे थे, उन्होंने तीसरे ओवर में अली रजा की गेंद पर एक चौका लगाया था, लेकिन मोहम्मद सैयाम ने उनकी पारी को जल्दी खत्म कर दिया, जिससे भारत को एक अप्रत्याशित झटका लगा।

वैभव सूर्यवंशी की मौजूदा फॉर्म

भारत के पहले मैच में यूएई के खिलाफ वैभव ने 95 गेंदों पर 171 रन की शानदार पारी खेली थी। उस पारी में उन्‍होंने 9 चौके और 14 छक्के जड़े थे, जिसके चलते भारत ने रिकॉर्ड 433/6 का विशाल स्कोर बनाया था। उस पारी के बाद भारत ने यूएई को सिर्फ 199/7 पर ढेर कर दिया था और 234 रनों से बड़ी जीत दर्ज की थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

16 Dec 2025 12:46 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Vaibhav Suryavanshi का बल्ला फिर गरजा, मलेशिया के खिलाफ सिर्फ इतनी गेंदों ठोका अर्धशतक

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Ind U19 vs Mly U19: वैभव सूर्यवंशी के अर्धशतक बाद अभिज्ञान कुंडू ने जड़ा शतक

Ind U19 vs Mly U19 Highlights
क्रिकेट

IPL 2026 Auction के लिए शॉर्ट लिस्‍ट हुए अंडर-19 एशिया कप खेल रहे 5 युवा खिलाड़ी

IPL 2026 Auction
क्रिकेट

बगावत के बाद हुआ था IPL का जन्म, BCCI नहीं चाहता था शुरू हो ये टूर्नामेंट

How IPL start in India
क्रिकेट

IPL 2026 की तारीखें हुईं कन्फर्म, 26 मार्च से 31 मई तक खेला जाएगा टूर्नामेंट

IPL 2026 Dates Confirm
क्रिकेट

जानें कौन हैं भारत की पहली महिला नीलामीकर्ता मल्लिका सागर? कैसा बनाया अनोखा करियर

Who is Mallika Sagar
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.