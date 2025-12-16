Vaibhav Suryavanshi का बल्ला फिर गरजा, मलेशिया के खिलाफ सिर्फ इतनी गेंदों ठोका अर्धशतक

सूर्यवंशी के लिए यह एक अच्छी वापसी थी, जिन्हें दूसरे ग्रुप-स्टेज मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हाई-वोल्टेज मुकाबले में सिर्फ पांच रन पर आउट कर दिया गया था। उस मौके पर युवा लेफ्ट-हैंडर शुरुआत में स्टाइलिश दिखे थे, उन्होंने तीसरे ओवर में अली रजा की गेंद पर एक चौका लगाया था, लेकिन मोहम्मद सैयाम ने उनकी पारी को जल्दी खत्म कर दिया, जिससे भारत को एक अप्रत्याशित झटका लगा।