Vaibhav Suryavanshi का बल्ला फिर गरजा, मलेशिया के खिलाफ सिर्फ इतनी गेंदों ठोका अर्धशतक

भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Vaibhav Suryavanshi quick fifty: भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने मंगलवार को दुबई के द सेवेन्स स्टेडियम में एसीसी अंडर-19 एशिया कप में फिर अपनी पावर हिटिंग का जलवा दिखाया। उन्होंने मलेशिया के खिलाफ सिर्फ 25 गेंदों में तीन छक्के और पांच चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि अर्धशतक लगाने के बाद अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह कैच आउट हो गए।
मलेशिया के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही, क्योंकि कप्तान आयुष म्हात्रे (14) और विहान मल्होत्रा (7) पहले पांच ओवर के अंदर ही आउट हो गए, जिससे भारत का स्कोर 47/2 हो गया। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने वेदांत त्रिवेदी के साथ तीसरे विकेट के लिए 40 रन की तेज साझेदारी की करके पारी को संभाला।
उनकी आक्रामक बल्लेबाजी से लग रहा था कि भारत एक बार फिर बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन 11वें ओवर में ही उनकी पारी खत्म हो गई। मलेशिया के मुहम्मद मुहम्मद अकरम की गेंद पर मुहम्मद आलिफ ने बाउंड्री पर एक शानदार कैच लेकर 14 वर्षीय खिलाड़ी 50 के स्कोर पर आउट कर दिया, जिससे भारत 87/3 के स्कोर पर मुश्किल में आ गया।
सूर्यवंशी के लिए यह एक अच्छी वापसी थी, जिन्हें दूसरे ग्रुप-स्टेज मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हाई-वोल्टेज मुकाबले में सिर्फ पांच रन पर आउट कर दिया गया था। उस मौके पर युवा लेफ्ट-हैंडर शुरुआत में स्टाइलिश दिखे थे, उन्होंने तीसरे ओवर में अली रजा की गेंद पर एक चौका लगाया था, लेकिन मोहम्मद सैयाम ने उनकी पारी को जल्दी खत्म कर दिया, जिससे भारत को एक अप्रत्याशित झटका लगा।
भारत के पहले मैच में यूएई के खिलाफ वैभव ने 95 गेंदों पर 171 रन की शानदार पारी खेली थी। उस पारी में उन्होंने 9 चौके और 14 छक्के जड़े थे, जिसके चलते भारत ने रिकॉर्ड 433/6 का विशाल स्कोर बनाया था। उस पारी के बाद भारत ने यूएई को सिर्फ 199/7 पर ढेर कर दिया था और 234 रनों से बड़ी जीत दर्ज की थी।
