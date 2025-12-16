टूर्नामेंट में दूसरी बार भारत ने पार किया 400 का आकंड़ा, इस बार सूर्यवंशी नहीं, इस खिलाड़ी ने जड़ा दोहरा शतक

हालांकि, एक छोर पर अभिज्ञान कुंडू जम रहे। उन्होंने पहले शतक जड़ा और फिर आखिरी 45 गेंदों में 100 रन बनाते हुए दोहरा शतक पूरा किया। उन्होंने 125 गेंदों में 209 रन की नाबाद पारी खेली। भारतीय टीम यूएई और पाकिस्तान को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। इस मुकाबले में मलेशिया जीत भी दर्ज कर लेती, तब भी वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। अब श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होने वाले मुकाबले से तय होगा कि सेमीफाइनल में भारतीय टीम का सामना किससे होगा।