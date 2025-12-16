16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

क्रिकेट

टूर्नामेंट में दूसरी बार भारत ने पार किया 400 का आकंड़ा, इस बार सूर्यवंशी नहीं, इस खिलाड़ी ने जड़ा दोहरा शतक

Abhigyan Kundu Double Hundred: 17 साल के अभिज्ञान कुंडू ने मलेशिया के खिलाफ 125 गेंदों में 17 चौके और 9 छक्कों की मदद से नाबाद 209 रन की पारी खेली।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 16, 2025

Abhigyna Kundu

अभिज्ञान कुंडू (फोटो- BCCI)

India U19 vs Malaysia U19: अंडर-19 एशिया कप 2025 के अपने तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने मलेशिया के सामने 409 रन का लक्ष्य रखा। वैभव सूर्यवंशी ने 26 गेंदों में अर्धशतकीय पारी खेली, तो शानदार फॉर्म में चल रहे अभिज्ञान कुंडू ने दोहरा शतक जड़ दिया। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने दूसरी बार 400 के पार का स्कोर खड़ा किया। उन्होंने 125 गेंदों में 17 चौके और 9 छक्कों की मदद से नाबाद 209 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 408 रन बनाए।

इस मुकाबले में मलेशिया अंडर-19 ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम को आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी ने तेज शुरुआत दिलाई, लेकिन आयुष एक बार फिर सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद विहान मल्होत्रा भी सात रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वैभव सूर्यवंशी और वेदांत त्रिवेदी के बीच अच्छी साझेदारी हुई। हालांकि, सूर्यवंशी बाउंड्री लाइन पर लपके गए एक शानदार कैच की वजह से सिर्फ 50 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद वेदांत त्रिवेदी और अभिज्ञान कुंडू ने मोर्चा संभाला। वेदांत शतक से चूक गए और 90 रन बनाकर आउट हो गए।

हालांकि, एक छोर पर अभिज्ञान कुंडू जम रहे। उन्होंने पहले शतक जड़ा और फिर आखिरी 45 गेंदों में 100 रन बनाते हुए दोहरा शतक पूरा किया। उन्होंने 125 गेंदों में 209 रन की नाबाद पारी खेली। भारतीय टीम यूएई और पाकिस्तान को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। इस मुकाबले में मलेशिया जीत भी दर्ज कर लेती, तब भी वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। अब श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होने वाले मुकाबले से तय होगा कि सेमीफाइनल में भारतीय टीम का सामना किससे होगा।

21 दिसंबर को फाइनल

दूसरी ओर, पाकिस्तान और यूएई के बीच खेले जा रहे मुकाबले के विजेता को सेमीफाइनल में एंट्री मिलेगी। खिताबी मुकाबला 21 दिसंबर को आईसीसी अकेडमी ग्राउंड में खेला जाएगा। इस मैच का भारत में सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सुबह 10:30 बजे से देखा जा सकता है।

