वैभव सूर्यवंशी के बाद अभिज्ञान कुंडू ने दोहरा शतक जड़ काटा बवाल, भारत ने मलेशिया के सामने रखा 409 रन का विशाल लक्ष्य

Ind U19 vs Mly U19 Highlights: अंडर-19 एशिया कप में आज 16 दिसंबर को भारत और मलेशिया के बीच दुबई मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी और वेदांत त्रिवेदी के अर्धशतकों और अभिज्ञान कुंडू के तूफानी दोहरे शतक के दम पर भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 408 रन बनाए हैं।

भारत

image

lokesh verma

Dec 16, 2025

Ind U19 vs Mly U19 Highlights

भारतीय बल्‍लेबाज अभिज्ञान कुंडू शतक के बाद दर्शकों को अभिवादन स्‍वीकार करते। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/SonySportsNetwk)

Ind U19 vs Mly U19 Highlights: एसीसी मेंस अंडर 19 एशिया कप 2025 में आज 16 दिसंबर को भारत और मलेशिया के बीच दुबई के द सेवेन्स स्टेडियम में मुकाबला खेला जा रहा है। भारत यूएई और पाकिस्‍तान को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्‍की कर चुका है। जबकि मलेशिया अब तक एक भी मैच नहीं जीता है, लेकिन पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है और तकनीकी रूप से अभी सेमीफाइनल की दौड़ में बना हुआ है। मलेशिया के खिलाफ इस मैच में भारतीय टीम वैभव सूर्यवंशी की तेज फिफ्टी के बाद वेदांत त्रिवेदी के अर्धशतक और अभिज्ञान कुंडू के तूफानी दोहरे शतक के दम पर फिर बड़े स्‍कोर की ओर बढ़ रहा है। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 408 रन बनाए हैं।

वैभव सूर्यवंशी ने संभाली भारत की पारी

टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही। कप्तान आयुष म्हात्रे 14 रन और विहान मल्होत्रा ​​7 रन बनाकर पहले पांच ओवर में ही पवेलियन लौट गए। जिससे भारत का स्कोर 47/2 हो गया। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने वेदांत के साथ तीसरे विकेट के लिए 40 रन की साझेदारी की करते हुए भारतीय पारी को संभाला। लेकिन, वैभव 11वें ओवर में ही अर्धतक लगाकर आउट हो गए, जिससे भारत 87/3 के स्कोर पर मुश्किल में आ गया।

अपडेट जारी...

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

16 Dec 2025 01:57 pm

Published on:

16 Dec 2025 01:38 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / वैभव सूर्यवंशी के बाद अभिज्ञान कुंडू ने दोहरा शतक जड़ काटा बवाल, भारत ने मलेशिया के सामने रखा 409 रन का विशाल लक्ष्य

