वैभव सूर्यवंशी के बाद अभिज्ञान कुंडू ने दोहरा शतक जड़ काटा बवाल, भारत ने मलेशिया के सामने रखा 409 रन का विशाल लक्ष्य

Ind U19 vs Mly U19 Highlights: एसीसी मेंस अंडर 19 एशिया कप 2025 में आज 16 दिसंबर को भारत और मलेशिया के बीच दुबई के द सेवेन्स स्टेडियम में मुकाबला खेला जा रहा है। भारत यूएई और पाकिस्‍तान को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्‍की कर चुका है। जबकि मलेशिया अब तक एक भी मैच नहीं जीता है, लेकिन पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है और तकनीकी रूप से अभी सेमीफाइनल की दौड़ में बना हुआ है। मलेशिया के खिलाफ इस मैच में भारतीय टीम वैभव सूर्यवंशी की तेज फिफ्टी के बाद वेदांत त्रिवेदी के अर्धशतक और अभिज्ञान कुंडू के तूफानी दोहरे शतक के दम पर फिर बड़े स्‍कोर की ओर बढ़ रहा है। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 408 रन बनाए हैं।