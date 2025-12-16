IPL Auction 2026: क्यों करना पड़ता है IPL Auction, जानें वजह

कार्यक्रम आयोजित कर खिलाड़ियों की बोली लगाने की वजह यह है कि अगर चिट उठाने की प्रक्रिया में किसी एक टीम में ही सभी मजबूत खिलाड़ी चले जाते हैं तो वह टीम काफी दमदार हो जाएगी जिसकी जीत लगभग निश्चित होगी। इसी तरह अगर एक टीम में सभी कमजोर प्लेयर शामिल हो जाते है तो टीम को अच्छा परफॉर्म करने में काफी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह अगर सभी बल्लेबाज एक ही टीम में आ जाए तो उस टीम को बॉलिंग करने में भारी समस्या होगी और अगर सिर्फ अच्छे बॉलर्स ही एक टीम में आ गए तो वह बल्लेबाजी के दौरान अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में ऑक्शन की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि सभी टीमों में हर तरह के खिलाड़ी शामिल हो और टीमों के मालिक अपने बजट के अनुसार टीमें तैयार कर लें।