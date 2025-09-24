वैभव सूर्यवंशी की आतिशी पारी, दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया अंडर -19 को 51 रन से हरा सीरीज पर 2-0 से जमाया कब्जा

मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.4 ओवर में 300 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। इस स्कोर में सबसे बड़ा योगदान रहा युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी का, जिन्होंने मात्र 68 गेंदों पर 70 रन की विस्फोटक पारी खेली। उनकी पारी में पांच चौके और छह छक्के शामिल थे। सूर्यवंशी ने इस पारी के साथ यूथ वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक छक्कों (41) का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जिससे उन्होंने पूर्व भारतीय खिलाड़ी उन्मुक्त चंद का रिकॉर्ड तोड़ दिया।