क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी की आतिशी पारी, दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया अंडर -19 को 51 रन से हरा सीरीज पर 2-0 से जमाया कब्जा

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.4 ओवर में 300 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 47.2 ओवर में 249 रन पर ऑलआउट हो गई।

भारत

Siddharth Rai

Sep 24, 2025

BCCI called Vaibhav Suryavanshi
14 वर्षीय युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी शॉट खेलते हुए। (फोटो सोर्स: x/ESPNcricinfo)

Australia U19 vs India U19, 2nd Youth ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीमों के बीच तीन मैचों की यूथ वनडे सीरीज का दूसरा मुक़ाबला आज खेला गया। ब्रिस्बेन के इयान हीली ओवल मैदान में खेले गाय इस मैच में भारत ने वैभव सूर्यवंशी के ताबड़तोड़ अर्धशतक की मदद से ऑस्ट्रेलिया को 51 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। इसी के साथ युवा भारतीय टीम ने सीरीज पर 2-0 से बढ़त बनाते हुए कब्जा जमा लिया है।

वैभव सूर्यवंशी का धमाकेदार प्रदर्शन

मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.4 ओवर में 300 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। इस स्कोर में सबसे बड़ा योगदान रहा युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी का, जिन्होंने मात्र 68 गेंदों पर 70 रन की विस्फोटक पारी खेली। उनकी पारी में पांच चौके और छह छक्के शामिल थे। सूर्यवंशी ने इस पारी के साथ यूथ वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक छक्कों (41) का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जिससे उन्होंने पूर्व भारतीय खिलाड़ी उन्मुक्त चंद का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

विहान मल्होत्रा ने भी लगाया अर्धशतक

सूर्यवंशी ने विहान मल्होत्रा के साथ दूसरे विकेट के लिए 117 रन की शानदार साझेदारी की, जिसने भारतीय पारी को मजबूती प्रदान की। मल्होत्रा ने भी 74 गेंदों पर 70 रन बनाए, जिसमें सात चौके और एक छक्का शामिल था। इसके अलावा, अभिज्ञान कुंडु ने 71 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसमें पांच चौके और दो छक्के शामिल थे। इन तीनों बल्लेबाजों के दम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा।

ऑस्ट्रेलिया की पारी ढही, ड्रेपर का शतक बेकार

301 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। हालांकि, जेडेन ड्रेपर ने 107 रन की शानदार शतकीय पारी खेलकर अपनी टीम को जीत की उम्मीद जगाई, लेकिन अन्य बल्लेबाजों के नियमित अंतराल पर आउट होने से ऑस्ट्रेलिया 47.2 ओवर में 249 रन पर सिमट गई। भारत के लिए आयुष म्हात्रे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 27 रन देकर तीन विकेट चटकाए, जिससे ऑस्ट्रेलियाई पारी को समेटने में अहम भूमिका निभाई।

Published on:

24 Sept 2025 06:40 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / वैभव सूर्यवंशी की आतिशी पारी, दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया अंडर -19 को 51 रन से हरा सीरीज पर 2-0 से जमाया कब्जा

