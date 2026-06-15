15 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशी हुए फ्लॉप, लेकिन सुर्यांश शेडगे और विपराज निगम ने टीम इंडिया को मुश्किल से उबारा

Tri Nation A Series 2026: ट्राई नेशन ए सीरीज के चौथे मुकाबले में सूर्यांश शेडगे की शानदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत भारत ए ने श्रीलंका ए के सामने 266 रन का लक्ष्य रखा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jun 15, 2026

ruturaj gaikwad

श्रीलंका ए के खिलाफ रन लेते भारत ए के बल्लेबाज (फोटो- BCCI)

India A vs Sri Lanka A Update: ट्राई नेशन A सीरीज के चौथे मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) का बल्ला नहीं चला, लेकिन विपराज निगम (Vipraj Nigam) और सूर्यांश शेडगे (Suryansh Shedge) की शानदार पारियों की बदौलत इंडिया ए ने श्रीलंका ए के खिलाफ 266 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा है। इस मुकाबले में भारत ए ने 143 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे लेकिन विपराज और सूर्यांश ने टीम को 265 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

सूर्यवंशी ने फिर किया निराश

टॉस हारने के बाद रनगिरी इंटरनेशनल स्टेडियम (Rangiri International Stadium) में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। दोनों सलामी बल्लेबाज मिलाकर कुल 32 रन ही जोड़ सके। प्रभसिमरन सिंह (Prabhsimran Singh)11 रन बनाकर आउट हुए, जबकि वैभव सूर्यवंशी 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) और कप्तान तिलक वर्मा (Tilak Varma) ने कुछ देर क्रीज पर समय बिताया। गायकवाड़ 37 रन बनाकर आउट हुए, जबकि तिलक वर्मा 23 रन बनाकर चलते बने। अनुकूल रॉय (Anukul Roy) भी 8 रन बनाकर आउट हो गए।

9वें नंबर के बल्लेबाज ने ठोका अर्धशतक

भारतीय टीम ने 143 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे और ऐसा लग रहा था कि 200 रन तक पहुंचना भी मुश्किल होगा। लेकिन इसके बाद सूर्यांश शेडगे और विप्रज निगम ने मोर्चा संभाला। दोनों ने आठवें विकेट के लिए शतकीय साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। सूर्यांश ने अपना अर्धशतक पूरा किया। भारत ए को 48वें ओवर की पहली गेंद पर विप्रज निगम के रूप में बड़ा झटका लगा, जब वह दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। उन्होंने 49 गेंद में 51 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 6 चौके शामिल थे।

भारत ए की ओर से आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे थे, जो 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर 72 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 66 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी में 3 चौके और 2 छक्के लगाए।

श्रीलंका ए की ओर से विजकांत वियासकांत (Vijayakanth Viyaskanth) ने 10 ओवर में सिर्फ 26 रन देकर 3 विकेट चटकाए। मोहम्मद शिराज ने 2 विकेट हासिल किए। इसके अलावा कप्तान सहन अराच्चिगे, वनुजा सहन और कुगातस मथुलन को 1-1 सफलता मिली।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

15 Jun 2026 01:55 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशी हुए फ्लॉप, लेकिन सुर्यांश शेडगे और विपराज निगम ने टीम इंडिया को मुश्किल से उबारा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

INDA vs SLA: विप्रज निगम ने की गलती, सजा पूरी भारतीय टीम को मिली, श्रीलंका को हुआ 10 रन का फायदा

IND A vs SL A Match Highlights
क्रिकेट

WI vs SL: आखिरी ओवरों में श्रीलंका के जबड़े से छीनी जीत, जेसन होल्डर के 3 गगनचुंबी छक्कों ने पलटा पूरा मैच

West Indies vs Sri Lanka 3rd T20 2026, Jason Holder three sixes vs Sri Lanka, Sherfane Rutherford half century,
क्रिकेट

दीप्ति शर्मा अब महारिकॉर्ड को तोड़ने के करीब, सिर्फ 2 विकेट लेते ही बन जाएंगी दुनिया की नंबर-1 ऑल फॉर्मेट गेंदबाज

Deepti Sharma New Records
क्रिकेट

‘फ्लैट पिचों पर धौंस जमाने वाले Vaibhav Sooryavanshi फिर एक्सपोज’, सोशल मीडिया पर लोग जमकर रहे ट्रोल

Vaibhav Sooryavanshi Failed again
क्रिकेट

IND A vs SL A: अगर वैभव सूर्यवंशी ने नहीं ठीक की फुटवर्क की कमजोरी, तो इंटरनेशनल करियर हो सकता है छोटा

Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.