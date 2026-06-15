IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशी हुए फ्लॉप, लेकिन सुर्यांश शेडगे और विपराज निगम ने टीम इंडिया को मुश्किल से उबारा

भारतीय टीम ने 143 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे और ऐसा लग रहा था कि 200 रन तक पहुंचना भी मुश्किल होगा। लेकिन इसके बाद सूर्यांश शेडगे और विप्रज निगम ने मोर्चा संभाला। दोनों ने आठवें विकेट के लिए शतकीय साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। सूर्यांश ने अपना अर्धशतक पूरा किया। भारत ए को 48वें ओवर की पहली गेंद पर विप्रज निगम के रूप में बड़ा झटका लगा, जब वह दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। उन्होंने 49 गेंद में 51 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 6 चौके शामिल थे।