वरुण चक्रवर्ती को नई जिम्मेदारी, पहली बार बने कप्तान, इन प्लेयर्स को मिल गई जगह, देखें पूरा स्क्वाड

मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को तमिल नाडु का कप्तान अबानया गया है (photo - IPL official site)
Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: भारत का प्रमुख घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2025-26 सीजन 26 नवंबर से पूरे देश में शुरू हो रहा है। सभी राज्य टीमों ने अपनी-अपनी स्क्वॉड की घोषणा कर दी है। तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन (TCA) ने भी अपनी 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है, जिसमें भारतीय मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को कप्तान बनाया गया है। यह उनके लिए पहली बार है जब वे राज्य स्तर पर लीडरशिप की जिम्मेदारी संभालेंगे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20आई सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले वरुण ने तीन मैचों में पांच विकेट हासिल कर भारत की 2-1 से जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इसी फॉर्म को देखते हुए उन्हें यह मौका मिला है।
वरुण चक्रवर्ती वर्तमान में आईसीसी टी20आई गेंदबाजी रैंकिंग में 799 पॉइंट्स के साथ दुनिया के शीर्ष पर काबिज हैं। दूसरे स्थान पर वेस्टइंडीज के अकील होसैन (726 पॉइंट्स) हैं, जबकि अफगानिस्तान के राशिद खान (701 पॉइंट्स) तीसरे नंबर पर हैं। 2021 में टी20 विश्व कप के बाद उनका करियर थोड़ा संघर्षपूर्ण रहा, जहां उन्होंने छह मैचों में सिर्फ दो विकेट लिए थे। लेकिन 2024 में भारतीय टीम में वापसी के बाद उनका जलवा बरकरार है। तब से अब तक टी20आई में 23 मैच खेल चुके वरुण ने 43 विकेट झटके हैं, जिसमें दो पांच विकेट हॉल भी शामिल हैं। उनकी इकोनॉमी रेट और वैरिएशंस ने उन्हें टी20 क्रिकेट का 'मिस्ट्री मैन' बना दिया है।
टीम का उपकप्तान तमिलनाडु का भरोसेमंद विकेटकीपर-बल्लेबाज नारायण जगदीशन को बनाया गया है। स्क्वॉड में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का शानदार मिश्रण है। बाएं हाथ के स्पिनर आर. साई किशोर स्पिन विभाग को मजबूती देंगे, जबकि भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज टी. नटराजन अपनी घातक यॉर्कर से पेस अटैक का नेतृत्व करेंगे। आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके युवा आंद्रे सिद्धार्थ को भी मौका मिला है। विस्फोटक बल्लेबाज और ऑलराउंडर शाहरुख खान टीम के लिए बहुमुखी विकल्प साबित होंगे।
इस बार तमिलनाडु को एलीट ग्रुप डी में रखा गया है, जहां राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, कर्नाटक, त्रिपुरा, झारखंड और सौराष्ट्र जैसी मजबूत टीमें हैं। टीम अपना अभियान अहमदाबाद में राजस्थान के खिलाफ डे-नाइट मुकाबले से शुरू करेगी। रणजी ट्रॉफी 2025-26 में अभी तक मिश्रित प्रदर्शन करने वाली तमिलनाडु की यह टीमें टी20 फॉर्मेट में अपनी ताकत दिखाने को बेताब है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वरुण चक्रवर्ती दिसंबर में भारत की टी20आई सीरीज के लिए राष्ट्रीय टीम में व्यस्त हो जाएंगे, इसलिए टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण के लिए बैकअप प्लान जरूरी होगा।
तमिलनाडु सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का सबसे सफल राज्य है, जिसने 2008, 2020-21 और 2021-22 में खिताब जीते हैं। वरुण की कप्तानी में यह टीम एक बार फिर दावेदार के रूप में उतरेगी, और फैंस उनके स्पिन जादू का इंतजार कर रहे हैं। टूर्नामेंट 18 दिसंबर तक चलेगा, और लाइव अपडेट्स के लिए आधिकारिक बीसीसीआई चैनलों पर नजर रखें।
वरुण चक्रवर्ती (कप्तान), नारायण जगदीशन, तुषार रहेजा, वीपी अमित सात्विक, शाहरुख खान, आंद्रे सिद्धार्थ, प्रदोष रंजन पॉल, शिवम सिंह, आर साई किशोर, एम सिद्धार्थ, टी नटराजन, गुरजपनीत सिंह, ए एसाक्कीमुथु, आर सोनू यादव, आर सिलंबरासन और एस ऋतिक ईश्वरन।
