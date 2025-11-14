वरुण चक्रवर्ती को नई जिम्मेदारी, पहली बार बने कप्तान, इन प्लेयर्स को मिल गई जगह, देखें पूरा स्क्वाड

Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: भारत का प्रमुख घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2025-26 सीजन 26 नवंबर से पूरे देश में शुरू हो रहा है। सभी राज्य टीमों ने अपनी-अपनी स्क्वॉड की घोषणा कर दी है। तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन (TCA) ने भी अपनी 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है, जिसमें भारतीय मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को कप्तान बनाया गया है। यह उनके लिए पहली बार है जब वे राज्य स्तर पर लीडरशिप की जिम्मेदारी संभालेंगे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20आई सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले वरुण ने तीन मैचों में पांच विकेट हासिल कर भारत की 2-1 से जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इसी फॉर्म को देखते हुए उन्हें यह मौका मिला है।