क्रिकेट

वेंकटेश प्रसाद ने KCA से की मांग, कहा – कुंबले और द्रविड़ के नाम पर हों चिन्नास्वामी स्टेडियम के दोनों छोर

प्रसाद ने कहा, ''कर्नाटक से भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला हर क्रिकेटर एक दिग्गज है। लेकिन अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़, दोनों ने 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं और भारतीय टीम के कप्तान भी रहे हैं, जो अलग पहचान रखते हैं। चिन्नास्वामी के दोनों छोरों को 'अनिल कुंबले एंड' और 'राहुल द्रविड़ एंड' नाम देना सबसे उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी।''

भारत

Siddharth Rai

Aug 21, 2025

Rahul Dravid
पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ (Image-InstaGram)

पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी वेंकटेश प्रसाद और केएससीए के प्रमुख पदाधिकारी विनय मृत्युंजय, जो आगामी कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के चुनावों में उम्मीदवार हैं, ने क्रिकेट के दिग्गजों अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़ के नाम पर चिन्नास्वामी स्टेडियम के दोनों छोरों का नाम रखने की अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराया है।

सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और खिलाड़ी विकास को कवर करने वाले एक व्यापक घोषणापत्र का अनावरण करने के बाद मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए, प्रसाद ने कहा, ''कर्नाटक से भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला हर क्रिकेटर एक दिग्गज है। लेकिन अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़, दोनों ने 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं और भारतीय टीम के कप्तान भी रहे हैं, जो अलग पहचान रखते हैं। चिन्नास्वामी के दोनों छोरों को 'अनिल कुंबले एंड' और 'राहुल द्रविड़ एंड' नाम देना सबसे उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी।''

उन्होंने याद दिलाया कि यह विचार पहली बार लगभग 12-13 साल पहले कुंबले के अध्यक्ष पद के दौरान प्रस्तावित किया गया था, और इस बात पर जोर दिया कि यह कोई चुनावी चाल नहीं थी, बल्कि एक लंबे समय से प्रतीक्षित मान्यता थी।
जी. आर. विश्वनाथ, ई. ए. एस. प्रसन्ना, बी. एस. चंद्रशेखर, सैयद किरमानी और रोजर बिन्नी जैसे अन्य दिग्गजों को सम्मानित करते हुए, नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि कुंबले और द्रविड़ उच्चतम स्तर पर भारतीय क्रिकेट में कर्नाटक के बेजोड़ योगदान के प्रतीक हैं।

नामकरण प्रस्ताव के साथ, पैनल ने आश्वासन दिया कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रशंसकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। नेताओं ने कहा, ''हम एक विस्तृत सुरक्षा ऑडिट करेंगे, हर सिफारिश पर अमल करेंगे और त्वरित गति से सुधारात्मक उपाय लागू करेंगे। दर्शकों की सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।''

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज प्रसाद ने शांता रंगास्वामी के साथ मिलकर प्रतीकात्मक रूप से घोषणापत्र जारी किया, जिसमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों रणनीतियों को रेखांकित किया गया। उन्होंने घोषणा की कि खिलाड़ियों के चयन से पहले जमीनी स्तर के टूर्नामेंट तय समय पर फिर से शुरू किए जाएंगे, जबकि युवा क्रिकेटरों को निखारने के लिए राज्य भर में क्षेत्रीय अकादमियाँ स्थापित की जाएँगी।

इन केंद्रों से 25 से 40 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को प्रस्तावित उत्कृष्टता केंद्र में उन्नत प्रशिक्षण के लिए बेंगलुरु लाया जाएगा। बुनियादी ढांचे के बारे में, प्रसाद ने चिन्नास्वामी स्टेडियम को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 'भविष्य के लिए तैयार स्मार्ट स्टेडियम' में बदलने का वादा किया। उन्होंने मैसूर में एक नए विश्वस्तरीय स्टेडियम की योजना का भी खुलासा किया, जिसके लिए मुख्यमंत्री पहले ही जमीन आवंटित करने की इच्छा जता चुके हैं।

घोषणापत्र में गडग, धारवाड़ और हुबली में केएससीए के स्वामित्व वाले मैदानों के प्रमुख विकास परियोजनाओं के माध्यम से सर्वोत्तम उपयोग पर जोर दिया गया। प्रसाद ने कहा कि वह चिन्नास्वामी स्टेडियम की दर्शकों की क्षमता को 50,000 से अधिक करने के लिए सदस्यों से अनुमोदन भी लेंगे। एक अन्य लंबित परियोजना जिसे पुनर्जीवित किया जाएगा, वह है चिन्नास्वामी में प्रस्तावित क्रिकेट संग्रहालय, जिसका उद्देश्य कर्नाटक की क्रिकेट विरासत को प्रदर्शित करना और पर्यटकों को इस स्थल की ओर आकर्षित करना है।

मृत्युंजय ने जोर देकर कहा कि उनका रुख पारदर्शिता और निर्णायक नेतृत्व पर आधारित है। उन्होंने कहा, ''हमारा घोषणापत्र निर्णायक नेतृत्व और पारदर्शिता का पक्षधर है। कोई गुप्त लेन-देन नहीं। एक बार चुने जाने के बाद, हम शुद्ध क्रिकेट, कोई व्यापार नहीं और कोई हितों का टकराव नहीं होने का आश्वासन देते हैं।''

वित्तीय मोर्चे पर, नेताओं ने स्पष्ट किया कि उप-नियमों के अनुसार, ऑडिटेड बैलेंस शीट, बजट और रिपोर्ट पहले ही सदस्यों को उपलब्ध करा दी गई हैं, और कोई भी नई परियोजना सदस्यों की सहमति के बाद ही आगे बढ़ेगी।
प्रसाद ने कोषाध्यक्ष और प्रवक्ता के रूप में अपने पिछले अनुभव को याद करते हुए ज़ोर देकर कहा कि नया नेतृत्व मीडिया के साथ खुला संवाद बनाए रखेगा। उन्होंने कहा, ''केएससीए एक सार्वजनिक कार्यालय है, और हम मीडिया के साथ जानकारी साझा करने में सक्रिय रहेंगे।''

अपने संबोधन के समापन पर, प्रतिभागियों ने दोहराया कि उनकी तीन मुख्य प्राथमिकताएं लीग क्रिकेट, बुनियादी ढांचा और खिलाड़ी विकास होंगी। उन्होंने कहा, ''हमारा पूरा ध्यान क्रिकेट पर केंद्रित रहेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि कर्नाटक के क्रिकेटरों और प्रशंसकों को विश्वस्तरीय सुविधायें मिलें, साथ ही द्रविड़ और कुंबले जैसे दिग्गजों की विरासत का सम्मान किया जाएगा।''

