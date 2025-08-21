वेंकटेश प्रसाद ने KCA से की मांग, कहा – कुंबले और द्रविड़ के नाम पर हों चिन्नास्वामी स्टेडियम के दोनों छोर

उन्होंने याद दिलाया कि यह विचार पहली बार लगभग 12-13 साल पहले कुंबले के अध्यक्ष पद के दौरान प्रस्तावित किया गया था, और इस बात पर जोर दिया कि यह कोई चुनावी चाल नहीं थी, बल्कि एक लंबे समय से प्रतीक्षित मान्यता थी।

जी. आर. विश्वनाथ, ई. ए. एस. प्रसन्ना, बी. एस. चंद्रशेखर, सैयद किरमानी और रोजर बिन्नी जैसे अन्य दिग्गजों को सम्मानित करते हुए, नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि कुंबले और द्रविड़ उच्चतम स्तर पर भारतीय क्रिकेट में कर्नाटक के बेजोड़ योगदान के प्रतीक हैं।