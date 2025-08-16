ज्योतिषियों की सलाह लेते हैं दिग्गज क्रिकेटर, सहवाग नहीं करते थे भरोसा, कहते थे – इसे भूल जाओ मैं…

पूर्व स्पिनर ओझा ने कहा, मैच से पहले जब भी मैं टीम बस में चढ़ता था, तो पहले मां को, फिर पताजी को फोन करता था। अगर वे दोनों साथ बैठे भी होते, तो मैं उन्हें अलग-अलग फोन करता। फिर मैं अपने चाचा को फोन करता, जो एक क्रिकेटर थे। लेकिन उस समय श्रीलंका में नेटवर्क नहीं था और कॉल नहीं लग पाई। इसी वजह से मैं मुथैया मुरलीधरन का 800वां विकेट बन गया।