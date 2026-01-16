16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

क्रिकेट

जिस गेंदबाज को IPL ऑक्शन में नहीं मिला भाव, उसने तोड़ी ‘पंजाब की कमर’, सेमीफाइनल में बरपाया कहर

Vijay Hazare Trophy 2025-26 Semifinal 2 Update: VHT 2025-26 के दूसरे सेमीफाइनल में पंजाब ने अनमोलप्रीत सिंह के शतकीय पारी की बदौलत सौराष्ट्र के सामने 292 रन का लक्ष्य रखा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 16, 2026

चेतन साकरिया

चेतन साकरिया (फोटो- IANS)

Punjab vs Saurashtra Semi Final 2: विजय हजारे ट्रॉफी के एलीट ग्रुप का दूसरा सेमीफाइनल बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ग्राउंड नंबर-1 पर खेला जा रहा है, जहां पंजाब ने सौराष्ट्र के सामने 292 रनों का लक्ष्य रखा है। पंजाब की शुरुआत शानदार रही और प्रभसिमरन सिंह ने 87 रन बनाए, जबकि अनमोलप्रीत सिंह ने शतक जड़ा। हालांकि इसके बाद पंजाब के अन्य बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके और चार बल्लेबाज तो खाता तक नहीं खोल पाए, जिसकी वजह से पूरी टीम 291 रन पर सिमट गई।

200 रन पर गिरे थे सिर्फ 2 विकेट

एक समय पंजाब का स्कोर 200 रन पर सिर्फ दो विकेट था, लेकिन इसके बाद 91 रनों के भीतर टीम ने अपने आखिरी आठ विकेट गंवा दिए। इस मुकाबले में सौराष्ट्र ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पंजाब के लिए हरनूर सिंह और कप्तान प्रभसिमरन सिंह ने शानदार शुरुआत की और दोनों ने पहले विकेट के लिए 60 रनों की साझेदारी की। हरनूर सिंह 33 रन बनाकर आउट हुए।

इसके बाद प्रभसिमरन सिंह और अनमोलप्रीत सिंह ने पारी को संभाला और टीम को 150 रन के पार पहुंचाया। दोनों ने अर्धशतक पूरे कर लिए थे। 32वें ओवर में प्रभसिमरन सिंह 87 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 79 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी में 9 चौके व 3 छक्के लगाए। इसके बाद अनमोलप्रीत सिंह भी जल्दी पवेलियन लौट गए। उन्होंने 105 गेंदों में शतकीय पारी खेलते हुए 100 रन बनाए।

इसके बाद सिर्फ रमनदीप सिंह ही दहाई का आंकड़ा पार कर सके। उन्होंने 38 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 42 रन बनाए। वहीं नमन धीर 8 रन, निहाल बढेरा 0, सनवीर सिंह 1, क्रिस भगत 1, सुखदीप बाजवा 0 और गुरनूर बराड़ 0 रन बनाकर आउट हुए। मयंक मार्कंडे भी एक गेंद का सामना करने के बावजूद खाता नहीं खोल सके।

सकारिया ने झटके 4 विकेट

सौराष्ट्र की ओर से चेतन सकारिया ने चार विकेट चटकाए, जबकि अंकुर पवार और चिराग जानी ने दो-दो विकेट लिए। जयदेव उनादकट ने भी शानदार गेंदबाजी की और 10 ओवर में सिर्फ 39 रन खर्च किए, हालांकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। आपको बता दें कि इस सेमीफाइनल को जीतने वाली टीम फाइनल में विदर्भ का सामना करेगी, जिसने पहले सेमीफाइनल में कर्नाटक को हराया था। वहीं पंजाब ने क्वार्टर फाइनल में मध्य प्रदेश को हराया था, जबकि सौराष्ट्र ने बारिश से बाधित मुकाबले में उत्तर प्रदेश को 17 रनों से शिकस्त दी थी।

ऑक्शन में नहीं मिला भाव

चेतन सकारिया आईपीएल मेगा ऑक्शन 2026 में अनसोल्ड रहे थे। उन्होंने अपना बेस प्राइस सिर्फ 75 लाख रुपये रखा था, लेकिन किसी भी टीम ने उन पर बोली नहीं लगाई। वह आखिरी बार आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे, जहां उन्हें सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला था। चेतन सकारिया इससे पहले केकेआर और राजस्थान रॉयल्स का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। भारत के लिए एक वनडे और दो टी20 मैच खेलने वाले सकारिया का इंटरनेशनल स्तर पर प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। हालांकि, वह घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर टीम इंडिया और आईपीएल में वापसी करने की तलाश में हैं।

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

16 Jan 2026 06:40 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / जिस गेंदबाज को IPL ऑक्शन में नहीं मिला भाव, उसने तोड़ी ‘पंजाब की कमर’, सेमीफाइनल में बरपाया कहर

