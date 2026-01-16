जिस गेंदबाज को IPL ऑक्शन में नहीं मिला भाव, उसने तोड़ी ‘पंजाब की कमर’, सेमीफाइनल में बरपाया कहर

चेतन सकारिया आईपीएल मेगा ऑक्शन 2026 में अनसोल्ड रहे थे। उन्होंने अपना बेस प्राइस सिर्फ 75 लाख रुपये रखा था, लेकिन किसी भी टीम ने उन पर बोली नहीं लगाई। वह आखिरी बार आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे, जहां उन्हें सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला था। चेतन सकारिया इससे पहले केकेआर और राजस्थान रॉयल्स का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। भारत के लिए एक वनडे और दो टी20 मैच खेलने वाले सकारिया का इंटरनेशनल स्तर पर प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। हालांकि, वह घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर टीम इंडिया और आईपीएल में वापसी करने की तलाश में हैं।