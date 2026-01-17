VHT: विश्वराज जडेजा के नाबाद 165 रनों से सौराष्ट्र ने पंजाब को रौंदा, अब फाइनल में विदर्भ से भिड़ंत

प्रभसिमरन सिंह (File Photo- ANI)
Vijay Hazare Trophy 2025-26, Punjab vs Saurashtra, 2nd semi final: विश्वराज जडेजा के नाबाद 165 रनों की धमाकेदार पारी की बदौलत सौराष्ट्र ने शुक्रवार को विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) 2025-26 के दूसरे सेमीफाइनल में पंजाब को 9 विकेट से हरा दिया। इस शानदार जीत के साथ ही सौराष्ट्र ने टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, जहां 18 जनवरी को उनका सामना विदर्भ से होगा।
विश्वराज और हार्विक की रिकॉर्ड साझेदारी पंजाब द्वारा दिए गए 292 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सौराष्ट्र की टीम को सलामी बल्लेबाजों ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई। विश्वराज जडेजा ने कप्तान हार्विक देसाई के साथ पहले विकेट के लिए 172 रनों की मजबूत साझेदारी की। सौराष्ट्र को पहला झटका हार्विक देसाई के रूप में लगा, जो 63 गेंदों में 64 रन बनाकर आउट हुए।
इसके बाद विश्वराज जडेजा और प्रेरक मांकड़ ने मोर्चा संभाला और टीम को 39.3 ओवर में ही जीत की दहलीज के पार पहुंचा दिया। विश्वराज जडेजा ने महज 127 गेंदों में 18 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 165 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। वहीं, प्रेरक मांकड़ ने 49 गेंदों में 7 चौकों की मदद से नाबाद 52 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया।
इससे पहले, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम ने अनमोलप्रीत सिंह के शतक और प्रभसिमरन सिंह की 87 रनों की जुझारू पारी की मदद से निर्धारित 50 ओवरों में 291 रन बनाए। हरनूर सिंह और प्रभसिमरन ने 60 रनों की ओपनिंग साझेदारी की, लेकिन 13वें ओवर में चिराग जानी के सटीक थ्रो पर हरनूर सिंह (33 रन) रन आउट हो गए।
अनमोलप्रीत सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 105 गेंदों में 9 चौकों और एक छक्के की मदद से 100 रन पूरे किए। रमनदीप सिंह ने 38 गेंदों में 42 रनों का योगदान दिया, लेकिन मध्यक्रम के अन्य बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके और पंजाब की पूरी टीम 291 रनों पर सिमट गई।
गेंदबाजी का प्रदर्शन सौराष्ट्र की ओर से चेतन साकरिया सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 10 ओवर में 60 रन देकर 4 विकेट झटके। अंकुर पंवार और चिराग जानी को 2-2 सफलताएं मिलीं। पंजाब की ओर से एकमात्र विकेट गुरनूर बरार के खाते में गया।
विदर्भ ने गुरुवार को खेले गए पहले सेमीफाइनल में पांच बार की चैंपियन कर्नाटक को 6 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। यह दूसरी बार है जब विदर्भ ने विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा है। इससे पहले विदर्भ 2024-25 सीजन में फाइनल में पहुंच चुकी है।
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में कर्नाटक की पूरी टीम 49.4 ओवर में 280 रन पर ऑलआउट हो गई थी। वहीं विदर्भ ने 46.2 ओवर में 4 विकेट पर 284 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। विदर्भ की इस जीत में अमन मोखड़े ने 122 गेंदों में 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से 138 रन की शानदार और मैच जिताऊ पारी खेली थी।
