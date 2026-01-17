VHT: विश्वराज जडेजा के नाबाद 165 रनों से सौराष्ट्र ने पंजाब को रौंदा, अब फाइनल में विदर्भ से भिड़ंत

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में कर्नाटक की पूरी टीम 49.4 ओवर में 280 रन पर ऑलआउट हो गई थी। वहीं विदर्भ ने 46.2 ओवर में 4 विकेट पर 284 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। विदर्भ की इस जीत में अमन मोखड़े ने 122 गेंदों में 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से 138 रन की शानदार और मैच जिताऊ पारी खेली थी।