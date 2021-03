विजय हजारे ट्रॉफी 2021: दिल्ली को हराकर सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश, बल्ले से चमके उपेन्द्र यादव

नई दिल्ली। उपेंद्र यादव (112) (upendra yadav) के शतक और कप्तान करन शर्मा (karan sharma) (83) के अर्धशतक तथा यश दयाल (yash dayal) (3/53) की सधी हुई गेंदबाजी से उत्तर प्रदेश ने अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मंगलवार को दिल्ली को 46 रनों से हरा दिया। उत्तर प्रदेश ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए उपेंद्र के 101 गेंदों पर 11 चौकों और दो छक्कों की मदद से 112 रन तथा करन के 100 गेंदों पर 11 चौकों के सहारे 83 रन की पारी की मदद से 50 ओवर में सात विकेट पर 280 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली 48.1 ओवर में 234 रन पर ऑलआउट हो गई। दिल्ली की तरफ से ललित यादव ने 78 गेंदों पर आठ चौकों की मदद से सर्वाधिक 61 रन बनाए।

उत्तर प्रदेश की पारी में उपेंद्र और करन के अलावा समीर चौधरी 35 गेंदों पर दो चौकों और एक छक्के की मदद से 43 रन बनाकर नाबाद रहे जबकि माधव कौशिक ने 16 और अक्श्दीप नाथ ने 15 रनों का योगदान दिया। दिल्ली की ओर से कप्तान प्रदीप सांगवान ने दो, सिमरजीत सिंह ने दो, कुलवंत खेजरोलिया और ललित ने एक-एक विकेट लिया।

दिल्ली की पारी में ललित के अलावा अनुज रावत ने 47, हिम्मत सिंह ने 39, सांगवान ने 26 और नीतीश राणा ने 21 रन बनाए। उत्तर प्रदेश की ओर से यश के अलावा आकीब खान ने दो, अक्शदीप ने दो, शिवम मावी ने एक और शिवम शर्मा ने एक विकेट लिया।

A win for Uttar Pradesh! 👍👍



The Karan Sharma-led unit beat Delhi by 46 runs in the @Paytm #VijayHazareTrophy #QF3 & seal a place in the semifinals. 👏👏 #UPvDEL



Scorecard 👉 https://t.co/CeQ0BWMhTm pic.twitter.com/mXZlktauZ8