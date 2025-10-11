Birthday Special: भारत के ‘डॉन ब्रैडमैन’, जिन्हें अपनी टीम में बतौर ओपनर शामिल करना चाहता था इंग्लैंड

उस समय इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर आ रही थी। मर्चेंट को टीम में चुन लिया गया, लेकिन महात्मा गांधी समेत कई स्वतंत्रता सेनानी उस वक्त जेल में थे। इसके विरोध में मर्चेंट ने मैच खेलने से इनकार कर दिया। दिसंबर 1933 में मर्चेंट ने आखिरकार इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई में पहला टेस्ट खेला, क्योंकि तब तक स्वतंत्रता आंदोलन के सभी बड़े नेता जेल से रिहा किए जा चुके थे। विजय मर्चेंट ने अपने पहले ही मैच में 23 और 30 रन की पारी खेली।