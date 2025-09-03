फिटनेस टेस्ट में फेल हुआ ये क्रिकेटर.. टीम से हुई छुट्टी, इस खिलाड़ी की चमकी किस्मत

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COI) में एशिया कप 2025 और आगामी घरेलू सीजन की तैयारियों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने फिटनेस टेस्ट दिया। इस टेस्ट में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे स्टार क्रिकेटरों ने सफलता हासिल की, जबकि तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने सबसे ज्यादा अंक हासिल कर सबको प्रभावित किया। हालांकि, इस दौरान तेज गेंदबाज विजयकुमार वैशाक फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए, जिसके चलते उन्हें दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल से बाहर होना पड़ा।