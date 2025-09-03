फिटनेस टेस्ट में फेल हुआ ये क्रिकेटर.. टीम से हुई छुट्टी, इस खिलाड़ी की चमकी किस्मत

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COI) में एशिया कप 2025 और आगामी घरेलू सीजन की तैयारियों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने फिटनेस टेस्ट दिया। इस टेस्ट में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे स्टार क्रिकेटरों ने सफलता हासिल की, जबकि तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने सबसे ज्यादा अंक हासिल कर सबको प्रभावित किया। हालांकि, इस दौरान तेज गेंदबाज विजयकुमार वैशाक फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए, जिसके चलते उन्हें दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल से बाहर होना पड़ा।
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, विजयकुमार वैशाक को दलीप ट्रॉफी में साउथ जोन की ओर से नॉर्थ जोन के खिलाफ 4 सितंबर से शुरू होने वाले सेमीफाइनल में खेलना था। लेकिन फिटनेस टेस्ट में असफल होने के कारण उनकी जगह वासुकी कौशिक को साउथ जोन के स्क्वॉड में शामिल किया गया है। यह विजयकुमार के लिए एक बड़ा झटका है, जो हाल ही में चोट से उबरकर मैदान पर लौटे थे।
विजयकुमार वैशाक कर्नाटक के लिए घरेलू क्रिकेट में एक अहम तेज गेंदबाज रहे हैं। उन्होंने अब तक 26 फर्स्ट क्लास मैचों में 103 विकेट हासिल किए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में उन्होंने पंजाब किंग्स (PBKS) की ओर से खेलते हुए 5 मैचों में 4 विकेट लिए। चोट से उबरने के बाद उनकी वापसी को काफी उत्साहजनक माना जा रहा था, लेकिन फिटनेस टेस्ट में असफलता ने उनके लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।
विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल चोट के कारण फिटनेस टेस्ट में शामिल नहीं हो सके। उनकी अनुपस्थिति ने भी चर्चा को जन्म दिया है, क्योंकि वह युवा खिलाड़ियों में एक उभरता हुआ नाम हैं। बीसीसीआई अब उनकी रिकवरी पर नजर रखे हुए है ताकि वह जल्द से जल्द मैदान पर वापसी कर सकें।
मोहम्मद अजहरुद्दीन (कप्तान और विकेटकीपर), तन्मय अग्रवाल, देवदत्त पडिक्कल, मोहित काले, सलमान निजार, एन जगदीशन (उपकप्तान और विकेटकीपर), टी विजय, तनय त्यागराजन, वासुकी कौशिक, एमडी निधिश, रिकी भुई, बासिल एनपी, गुरजापनीत सिंह, स्नेहल कौथंकर, अंकित कुमार, शेख रशीद।