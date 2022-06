Virat Kohli ने रचा इतिहास, इंस्टाग्राम पर ऐसा करने वाले पहले भारतीय

ये भी पढ़ें - आखिर मिल ही गया लगान फ़िल्म का 'गोली गेंदबाज' माइकल वॉन ने शेयर की वीडियो इंस्टाग्राम पर विराट कोहली ने फैंस को धन्यवाद देते हुए कहा है 'Thanks for all your insta fam' गौरतलब है कि साल 2021 में यूएई में हुए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी थी। पिछले T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी। इसके बाद विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी थी। आईपीएल 2022 में भी विराट कोहली का बल्ला ठंडा रहा। वह इस सीजन रन बनाने के लिए जूझते हुए नजर आए। आईपीएल में खेले गए 16 मैचों में विराट कोहली के बल्ले से 22.73 के बेहद कम औसत से 341 रन निकले। वहीं इस पूरे सीजन में उन्होंने मात्र दो अर्धशतक ही लगाए। साथ ही हाल में ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की T20 सीरीज के लिए उन्हें आराम दिया गया है।