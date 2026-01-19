विराट कोहली ने फिर रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड के साथ एक झटके में तोड़ डाले कई रिकॉर्ड

Virat kohli breaks Sachin Tendulkar record: न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर में रविवार को खेले गए निर्णायक वनडे में विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ा है। विराट के इंटरनेशनल करियर का ये 85वां शतक है। जबकि वनडे फॉर्मेट में ये उनका 54वां शतक है। भले ही कोहली अपनी इस शतकीय पारी से भारत को जीत तो नहीं दिला सके, लेकिन उन्‍होंने इस शतक के साथ क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के एक बड़े रिकॉर्ड के साथ कई कीर्तिमान ध्‍वस्‍त कर दिए हैं। आइये उन रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं।