19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

विराट कोहली ने फिर रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड के साथ एक झटके में तोड़ डाले कई रिकॉर्ड

Virat kohli breaks Sachin Tendulkar record: न्‍यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी वनडे में भले ही भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन विराट कोहली ने शतक जड़ते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। उन्‍होंने इस मैच में शतक के साथ सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा रिकॉर्ड भी ध्‍वस्‍त कर दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 19, 2026

Virat kohli breaks Sachin Tendulkar record

न्‍यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में शतक लगाने के बाद बल्‍ला उठाते विराट कोहली। (फोटो सोर्स: IANS)

Virat kohli breaks Sachin Tendulkar record: न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर में रविवार को खेले गए निर्णायक वनडे में विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ा है। विराट के इंटरनेशनल करियर का ये 85वां शतक है। जबकि वनडे फॉर्मेट में ये उनका 54वां शतक है। भले ही कोहली अपनी इस शतकीय पारी से भारत को जीत तो नहीं दिला सके, लेकिन उन्‍होंने इस शतक के साथ क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के एक बड़े रिकॉर्ड के साथ कई कीर्तिमान ध्‍वस्‍त कर दिए हैं। आइये उन रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं।

सचिन को पीछे छोड़ बने दुनिया के नंबर-1 बल्‍लेबाज

विराट कोहली ने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 108 गेंदों पर 10 चौके और तीन छक्‍कों की मदद से 124 रन की पारी खेली है। इंदौर में यह उनका पहला शतक है, जो 35वें मैदान पर आया है। इस मामले में विराट ने सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सचिन ने दुनिया के 34 अलग-अलग मैदानों पर शतक जड़े थे।

सबसे ज्‍यादा मैदानों पर शतक (वनडे)

35 - विराट कोहली*
34 - सचिन तेंदुलकर
26 - रोहित शर्मा
21 - रिकी पोंटिंग
21 - हाशिम अमला
21 - एबी डिविलियर्स

जैक्स कैलिस, जो रूट और तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ा

न्यूजीलैंड के खिलाफ सभी फॉर्मेट में विराट का यह 10वां शतक है और इस शतक के साथ ही वह इस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में उन्‍होंने जैक्स कैलिस, जो रूट और सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज़्यादा शतक (सभी फॉर्मेट में)

10 - विराट कोहली (73 पारियां)*
9 - जैक्स कैलिस (76 पारियां)
9 - जो रूट (71 पारियां)
9 - सचिन तेंदुलकर (80 पारियां)

हार में 9वां शतक

विराट कोहली को चेज मास्टर माना जाता है। उनकी हर बड़ी पारी भारत की जीत की गारंटी मानी जाती है, लेकिन कई बार विराट की शतकीय पारियां भी भारत की जीत के लिए पर्याप्त नहीं हो सकी हैं। इंदौर में आया शतक विराट का ऐसा नौवां शतक है, जिसमें भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है।

हारने के बावजूद सबसे ज़्यादा वनडे शतक

14 - सचिन तेंदुलकर
11 - क्रिस गेल
9 - ब्रेंडन टेलर
9 - विराट कोहली*

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

india vs new zealand 2026

Published on:

19 Jan 2026 09:26 am

Hindi News / Sports / Cricket News / विराट कोहली ने फिर रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड के साथ एक झटके में तोड़ डाले कई रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी ने रोहित शर्मा की 'भूख' पर दागे सवाल तो बचाव में उतरे शुभमन गिल ने करा दी बोलती बंद!

Shubman Gill on Rohit Sharma
क्रिकेट

पाकिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, हेजलवुड समेत कई बड़े खिलाड़ियों का कटा पत्ता

Australia Team Announce
क्रिकेट

भाभी बोल इनको… जब विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा से मिलने पर हर्षित राणा की खींची टांग, देखें वीडियो

Virat Kohli and Anushka Sharma
क्रिकेट

न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हार के बाद इन खिलाड़ियों पर बरसे शुभमन गिल, बताया हार का असल जिम्‍मेदार

IND vs NZ 3rd ODI Highlights
क्रिकेट

इतिहास में पहली बार न्यूजीलैंड से घर पर हारी टीम इंडिया, विराट का यादगार शतक इस खिलाड़ी की वजह से बेकार

विराट कोहली
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.