विराट कोहली ने फिर रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड के साथ एक झटके में तोड़ डाले कई रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में शतक लगाने के बाद बल्ला उठाते विराट कोहली। (फोटो सोर्स: IANS)
Virat kohli breaks Sachin Tendulkar record: न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर में रविवार को खेले गए निर्णायक वनडे में विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ा है। विराट के इंटरनेशनल करियर का ये 85वां शतक है। जबकि वनडे फॉर्मेट में ये उनका 54वां शतक है। भले ही कोहली अपनी इस शतकीय पारी से भारत को जीत तो नहीं दिला सके, लेकिन उन्होंने इस शतक के साथ क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के एक बड़े रिकॉर्ड के साथ कई कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए हैं। आइये उन रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं।
विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 108 गेंदों पर 10 चौके और तीन छक्कों की मदद से 124 रन की पारी खेली है। इंदौर में यह उनका पहला शतक है, जो 35वें मैदान पर आया है। इस मामले में विराट ने सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सचिन ने दुनिया के 34 अलग-अलग मैदानों पर शतक जड़े थे।
35 - विराट कोहली*
34 - सचिन तेंदुलकर
26 - रोहित शर्मा
21 - रिकी पोंटिंग
21 - हाशिम अमला
21 - एबी डिविलियर्स
न्यूजीलैंड के खिलाफ सभी फॉर्मेट में विराट का यह 10वां शतक है और इस शतक के साथ ही वह इस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने जैक्स कैलिस, जो रूट और सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज़्यादा शतक (सभी फॉर्मेट में)
10 - विराट कोहली (73 पारियां)*
9 - जैक्स कैलिस (76 पारियां)
9 - जो रूट (71 पारियां)
9 - सचिन तेंदुलकर (80 पारियां)
विराट कोहली को चेज मास्टर माना जाता है। उनकी हर बड़ी पारी भारत की जीत की गारंटी मानी जाती है, लेकिन कई बार विराट की शतकीय पारियां भी भारत की जीत के लिए पर्याप्त नहीं हो सकी हैं। इंदौर में आया शतक विराट का ऐसा नौवां शतक है, जिसमें भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है।
14 - सचिन तेंदुलकर
11 - क्रिस गेल
9 - ब्रेंडन टेलर
9 - विराट कोहली*
