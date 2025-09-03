Virat Kohli on Bangalore Stampede: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के बाद फ्रेंचाइजी ने 4 जून को बेंगलुरु में जीत का जश्न मनाने के लिए विजयी जुलूस निकाला था। उस दौरान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए थे। उस घटना के 85 दिन बाद आरसीबी ट्वीट करते हुए दुख जताया था और आरसीबी केयर नाम से योजना शुरू करते हुए मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। वहीं, घटना के तीन महीने बाद विराट कोहली ने बेंगलुरु भगदड़ पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।
आरसीबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बेंगलुरु भगदड़ को लेकर विराट कोहली के विचार साझा किए हैं। पोस्ट में कोहली के हवाले से कहा गया है कि जिंदगी में कुछ भी आपको 4 जून जैसे दिल टूटने के लिए तैयार नहीं करता। वह हमारी फ्रैंचाइज़ी के इतिहास का सबसे खुशी का पल होना चाहिए था... जो कि एक दुखद घटना में बदल गया। मैं उन लोगों के परिवारों के बारे में सोच रहा हूं और उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, जिन्हें हमने खो दिया... और हमारे उन फैंस के लिए जो घायल हुए। आपका नुकसान अब हमारी कहानी का हिस्सा है। हम साथ मिलकर देखभाल, सम्मान और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे।
बता दें कि इस घटना के चलते आरसीबी आईपीएल 2026 में बेघर हो सकती है। बेंगलुरु भगदड़ के बाद न्यायमूर्ति कुन्हा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुपयुक्त था।
आयोग की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि स्टेडियम का "डिज़ाइन और संरचना" सामूहिक समारोहों के लिए स्वाभाविक रूप से अनुपयुक्त और असुरक्षित है। इसमें कहा गया है कि भविष्य में किसी भी बड़े कार्यक्रम का आयोजन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक अस्वीकार्य जोखिम होगा। न्यायमूर्ति कुन्हा आयोग ने भगदड़ के लिए आरसीबी, डीएनए एंटरटेनमेंट और केएससीए को दोषी ठहराया है।