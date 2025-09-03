आरसीबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्‍स पर बेंगलुरु भगदड़ को लेकर विराट कोहली के विचार साझा किए हैं। पोस्‍ट में कोहली के हवाले से कहा गया है कि जिंदगी में कुछ भी आपको 4 जून जैसे दिल टूटने के लिए तैयार नहीं करता। वह हमारी फ्रैंचाइज़ी के इतिहास का सबसे खुशी का पल होना चाहिए था... जो कि एक दुखद घटना में बदल गया। मैं उन लोगों के परिवारों के बारे में सोच रहा हूं और उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, जिन्हें हमने खो दिया... और हमारे उन फैंस के लिए जो घायल हुए। आपका नुकसान अब हमारी कहानी का हिस्सा है। हम साथ मिलकर देखभाल, सम्मान और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे।