विराट कोहली ने देश के जवानों के लिए लिखा भावुक पोस्ट, असली हिरोज को किया सलाम

विराट कोहली का एक भारतीय होने के नाते स्वतंत्रता दिवस से गहरा जुड़ाव तो है ही, एक क्रिकेटर के तौर पर भी उनके लिए यह दिन बेहद यादगार है। कोहली एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिनके नाम स्वतंत्रता दिवस पर शतक लगाने की उपलब्धि है। 2019 में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में शतक लगाया था। तब उन्होंने नाबाद 114 रन की पारी खेली थी। विराट कोहली टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके हैं। आखिरी बार भारत के लिए वह दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते दिखे थे। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर 12 साल बाद खिताब जीता था।