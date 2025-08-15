Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

विराट कोहली ने देश के जवानों के लिए लिखा भावुक पोस्ट, असली हिरोज को किया सलाम

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अक्टूबर में तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है। उस सीरीज में विराट फील्ड पर दिखेंगे। उनके साथ वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी दिखेंगे।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 15, 2025

Virat Kohli and Rohit Sharma
चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली (Photo- IANS)

भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने देश की सुरक्षा में लगे वीर जवानों के लिए बेहद भावुक पोस्ट लिखा है। टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले कोहली अब भारत के लिए सिर्फ वनडे खेलते दिखाई देंगे।

विराट कोहली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में भारतीय सेना की तस्वीर लगाते हुए कैप्शन में लिखा है, "आज, हम स्वतंत्रता में मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे अडिग साहस के साथ खड़े रहे। हम अपने नायकों के बलिदानों को इस स्वतंत्रता दिवस पर सलाम और सम्मान करते हैं। भारतीय होने पर गर्व है। जय हिंद।"

विराट कोहली का एक भारतीय होने के नाते स्वतंत्रता दिवस से गहरा जुड़ाव तो है ही, एक क्रिकेटर के तौर पर भी उनके लिए यह दिन बेहद यादगार है। कोहली एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिनके नाम स्वतंत्रता दिवस पर शतक लगाने की उपलब्धि है। 2019 में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में शतक लगाया था। तब उन्होंने नाबाद 114 रन की पारी खेली थी। विराट कोहली टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके हैं। आखिरी बार भारत के लिए वह दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते दिखे थे। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर 12 साल बाद खिताब जीता था।

ये भी पढ़ें

प्लेइंग 11 में जगह बनाना नहीं है आसान, ऑस्ट्रेलियाई बॉलर ने निर्णायक मैच से बताई वजह
क्रिकेट
2023 वनडे वर्ल्डकप के फाइनल के दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम (फोटो- IANS)

RCB को पहली बार दिलाई जीत

भारत में विराट कोहली आरसीबी के लिए आईपीएल में खेलते दिखे थे। यह सीजन आरसीबी के लिए भी यादगार रहा था। 18वें सीजन में आरसीबी पहली बार चैंपियन बनी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अक्टूबर में तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है। उस सीरीज में विराट फील्ड पर दिखेंगे। उनके साथ वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी दिखेंगे। कोहली की तरह रोहित शर्मा भी टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

15 Aug 2025 07:28 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / विराट कोहली ने देश के जवानों के लिए लिखा भावुक पोस्ट, असली हिरोज को किया सलाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.