दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज में युवाओं के साथ खेलते दिखेंगे कोहली और रोहित! 13 साल बाद होगी इस टूर्नामेंट में वापसी

Virat Kohli, Rohit Sharma ODI Future: भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज, विराट कोहली और रोहित शर्मा, के भविष्य को लेकर मीडिया में कई तरह की अटकलें चल रही थीं। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाली आगामी वनडे सीरीज इन दोनों खिलाड़ियों के करियर की आखिरी सीरीज हो सकती है। हालांकि, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इन खबरों पर विराम लगाते हुए साफ किया है कि बोर्ड इन दोनों खिलाड़ियों के वनडे करियर को लेकर किसी जल्दबाजी में नहीं है।
एक मीडिया रिपोर्ट में बीसीसीआई के सूत्र के हवाले से कहा गया है कि बीसीसीआई निकट भविष्य में कोहली और रोहित के वनडे करियर को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने की योजना नहीं बना रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज रद्द होने के बाद अब भारतीय टीम अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी, जहां तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज में कोहली और रोहित खेलते हुए नज़र आएंगे। यह सीरीज दोनों खिलाड़ियों के लिए अपनी फॉर्म और फिटनेस साबित करने का एक शानदार मौका होगी।
ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद कोहली और रोहित दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ होने वाली सीरीज में इंडिया ए की ओर से खेल सकते हैं। यह मुकाबले 13, 16 और 19 नवंबर 2025 को राजकोट में खेले जाएंगे। इसके अलावा, लंबे समय बाद दोनों दिग्गज विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में घरेलू क्रिकेट में वापसी करते दिखेंगे। यह प्रतिष्ठित वनडे टूर्नामेंट दिसंबर 2025 में शुरू होगा।
विजय हजारे ट्रॉफी के बाद भारतीय टीम जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। इस सीरीज में भी कोहली और रोहित के खेलने की संभावना है। बता दें कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने पहले ही अंतरराष्ट्रीय टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। रोहित ने 7 मई 2025 और कोहली ने 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था। इससे पहले, 29 जून 2024 को टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद दोनों ने अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट से भी संन्यास की घोषणा कर दी थी। अब दोनों खिलाड़ी केवल वनडे प्रारूप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।