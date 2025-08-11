दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज में युवाओं के साथ खेलते दिखेंगे कोहली और रोहित! 13 साल बाद होगी इस टूर्नामेंट में वापसी

विजय हजारे ट्रॉफी के बाद भारतीय टीम जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। इस सीरीज में भी कोहली और रोहित के खेलने की संभावना है। बता दें कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने पहले ही अंतरराष्ट्रीय टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। रोहित ने 7 मई 2025 और कोहली ने 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था। इससे पहले, 29 जून 2024 को टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद दोनों ने अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट से भी संन्यास की घोषणा कर दी थी। अब दोनों खिलाड़ी केवल वनडे प्रारूप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।