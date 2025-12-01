Virat Kohli vs Sachin Tendulkar stats: विराट कोहली ने फिर तोड़ा सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड, लेकिन इन रिकॉर्ड को तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन!

विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Virat Kohli vs Sachin Tendulkar stats: साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले गए पहले वनडे में विराट कोहली की 135 रन की शतकीय पारी की बदौलत भारत ने करीबी जीत दर्ज की है। कोहली की ये वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 52वीं सेंचुरी है। वनडे में पहले ही सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ने वाले कोहली ने इस शतक के साथ तेंदुलकर के किसी भी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक के महारिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। अब विराट की सभी फॉर्मेट में कुल 83 सेंचुरी हो गई हैं। अपने करियर में कोहली ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, जो कभी तेंदुलकर के नाम दर्ज थे। लेकिन, सचिन के अभी भी कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं, जिन्हें तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं, शायद नामुमकिन है।
इंटरनेशनल फॉर्मेट में सबसे अधिक सेंचुरी: सचिन के 49 वनडे शतक के रिकॉर्ड को कभी पहाड़ माना जाता था, लेकिन कोहली (52 शतक) उनके इस महारिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। उन्हें किसी एक इंटरनेशनल फॉर्मेट में सबसे अधिक सेंचुरी भी मिल गई हैं, उन्होंने टेस्ट में तेंदुलकर के 51 शतकों को पीछे छोड़ दिया है।
रन चेज में सबसे आगे: कोहली के नाम सफल चेज में सबसे ज्यादा वनडे सेंचुरी, सबसे अधिक रन और सफल वनडे चेज में सबसे अधिक 50+ स्कोर का रिकॉर्ड है और अब उन्होंने घर में वनडे में 50+ स्कोर का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है।
सबसे तेज वनडे रन: 8,000 से लेकर 14,000 वनडे रन तक कोहली हर माइलस्टोन तक सबसे तेज रहे हैं और उन्होंने तेंदुलकर की पीढ़ी के तय किए गए टेम्पो को पीछे छोड़ दिया है। इसमें उनका 2023 वर्ल्ड कप भी जोड़ लें, जहां उन्होंने 765 रन बनाकर तेंदुलकर के 2003 के 673 रन को पीछे छोड़ दिया था।
सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन: सचिन तेंदुलकर 34,357 इंटरनेशनल रन के साथ क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हुए हैं, जो 27 हजार के ब्रैकेट में कोहली से बहुत आगे हैं। उनके 15,921 टेस्ट रन और 18,426 वनडे रन अभी सुरक्षित हैं। टेस्ट में जो रूट सबसे करीब हैं तो वनडे में कोहली। रूट भले ही टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ दें, लेकिन वनडे रिकॉर्ड अभी कुछ समय के लिए बना रह सकता है।
सबसे ज्यादा अवॉर्ड्स: 463 वनडे, 664 इंटरनेशनल, 2,278 वर्ल्ड कप रन, 62 वनडे प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड और सभी फॉर्मेट में 76 प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड इन सभी मामलों में तेंदुलकर सबसे आगे हैं। विराट कोहली अवॉर्ड्स की दौड़ में एक्टिव चैलेंजर हैं और अगर वह रांची जैसा प्रदर्शन करते हैं तो सभी फॉर्मेट में प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज के नंबरों को पीछे छोड़ सकते हैं। इस तरह कुल रन, ओवरऑल सेंचुरी, टेस्ट वॉल्यूम, वर्ल्ड कप करियर का टोटल और लंबी उम्र तक खेलना इन मामलों में तेंदुलकर बहुत आगे हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग