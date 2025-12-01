Virat Kohli vs Sachin Tendulkar stats: विराट कोहली ने फिर तोड़ा सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड, लेकिन इन रिकॉर्ड को तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन!

Virat Kohli vs Sachin Tendulkar stats: साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले गए पहले वनडे में विराट कोहली की 135 रन की शतकीय पारी की बदौलत भारत ने करीबी जीत दर्ज की है। कोहली की ये वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 52वीं सेंचुरी है। वनडे में पहले ही सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्‍यादा शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ने वाले कोहली ने इस शतक के साथ तेंदुलकर के किसी भी फॉर्मेट में सबसे ज्‍यादा शतक के महारिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। अब विराट की सभी फॉर्मेट में कुल 83 सेंचुरी हो गई हैं। अपने करियर में कोहली ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, जो कभी तेंदुलकर के नाम दर्ज थे। लेकिन, सचिन के अभी भी कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं, जिन्‍हें तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं, शायद नामुमकिन है।