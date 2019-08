डीडीसीए ने अतुल वासन को बनाया सीनियर चयन समिति का अध्यक्ष

नई दिल्ली : पूर्व भारतीय ( Indian cricket team ) तेज गेंदबाज अतुल वासन ( Atul Wassan ) को एक बार फिर दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ( DDCA ) की सीनियर चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। डीडीसीए ने बुधवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि 2019-20 सीजन में अतुल वासन की अध्यक्षता वाली समिति में दो और सदस्य अनिल भारद्वाज और विनीत जैन होंगे।

News alert: Atul Wassan named chairman of senior selection committee.



We are pleased to introduce our senior selection committee for the season 2019-20.

1) Mr Atul Wassan (chairman)

2) Mr Anil Bharadwaj

3) Mr Vineet Jain