मैच के दौरान जब कोई क्रिकेटर सिक्स लगाता है तो उसे बहुत खुशी होती है। आपने भी सिक्स मारने के बाद बल्लेबाजों को जश्न मनाते हुए देखा होगा। हालांकि क्रिकेट में ऐसे कई उदाहरण हैं, जब किसी बैट्समैन ने सिक्स लगाया हो और बॉल बाउंड्री पर या स्टैंड पर बैठे किसी व्यक्ति को लग गई। लेकिन एक क्रिकेटर ने सिक्स लगाने के बाद खुद का ही नुकसान कर लिया। दरअसल, एक क्लब क्रिकेटर ने इतना लंबा सिक्स लगाया कि पार्किंग में खड़ी उसकी कार का शीशा चकनाचूर हो गया। अब सिक्स लगाने के बाद इस क्रिकेटर का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

हैलीफैक्स क्रिकेट लीग में दिखा यह नजारा

दरअसल, हैलीफैक्स क्रिकेट लीग में इलिंगवर्थ सेंट मैरी क्रिकेट क्लब और सॉवरबी सेंट पीटर्स क्लब के बीच मैच हो रहा था। इस लीग में इलिंगवर्थ सेंट मैरी क्रिकेट क्लब बल्लेबाजी कर रही थी। क्लब के दो बल्लेबाज सीवेल और अली क्रीज पर थे। दोनों बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। सीवेल ने अर्धशतक पूरा कर लिया था। वहीं अली भी ताबड़तोड़ शॉट्स लगा रहे थे। हालांकि इस दौरान अली ने शॉट लगाकर अपना ही नुकसान कर लिया।

That moment when you hit a massive six only for it crash through your own car windscreen 🤣🤣



🔊 Sound on to hear the smash 💥 pic.twitter.com/FNjRMic9U5