क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने गाई श्रीराम स्तुति, वीडियो देखकर लोगों ने की तारीफ

भारतीय टीम के पूर्व गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वेंकटेश का यह वीडियो वायरल हो रहा है। दो मिनट से अधिक के इस वीडियो को अब तक लाखों बार देखा जा चुका है। इस वीडियो में वेंकटेश प्रसाद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित श्रीराम स्तुति गाते नजर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इसका अर्थ भी बताया। पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के लिए पहचाने जाने वाले वेंकटेश का यह वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वेंकटेश ने भारत की ओर से 194 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और इनमें उन्होंने 292 विकेट लिए हैं।

वेंकटेश ने किया ट्वीट

वेंकटेश प्रसाद ने वीडियो शेयर करते हु ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'श्रीराम स्तुति 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित एक आरती है। यह भगवान राम के लिए एक सुंदर आह्वान है। कुछ श्लोकों को अर्थ के साथ साझाने की कोशिश कर रहा हूं।’ वीडियो में वेंकटेश ने दो श्लोक भी गाए और उनका अर्थ भी समझाया। साथ ही उन्होंने बताया कि इसे लता मंगेशकर ने भी अच्छे तरीके से गाया है। उन्होंने पहला श्लोक गाया,'श्री रामचन्द्र कृपालु भजुमन, हरण भवभय दारुणं, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणं।’ उन्होंने इस श्लोक का अर्थ बताते हुए लिखा कि 'हे मेरे मन कृपा करने वाले भगवान राम को याद करो, जो सभी भयों को दूर करते हैं। जिनकी आंख नए विकसित कमल के समान हैं, उनका मुंह, उनके हाथ और उनका पैर भी कमल की तरह गुलाबी है।’

Shri Ram Stuti" is an aarti, written by Goswami Tulsidas in the sixteenth century. It is a beautiful call to Lord Rama.

