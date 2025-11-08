जेमिमा रॉड्रिग्स ऑस्ट्रेलिया में छक्के-चौके लगाने के लिए तैयार, WBBL 11 में खेलने वाली भारत की इकलौती खिलाड़ी

डब्ल्यूबीबीएल 11 में एडिलेड स्ट्राइकर्स, ब्रिसबेन हीट, मेलबर्न स्टार्स, मेलबर्न रेनेगेड्स, पर्थ स्कॉर्चर्स, सिडनी थंडर, सिडनी सिक्सर्स और होबार्ट हरिकेन्स सहित कुल आठ टीम में हिस्सा ले रही हैं। एक टीम लीग स्टेज में बाकी सभी टीमों से कम से कम एक बार भिड़ेगी और कुल 10 मैच खेलेगी। लीग स्टेज के सभी मैच खेले जाने के बाद प्वाइंट्स टेबल की टॉप की 4 टीमें प्लेऑफ्स में पहुंचेंगी। पहले स्थान पह रहने वाली टीम सीधा फाइनल में पहुंचेगी, जबकि तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें नॉकआउट मुकाबले में आमने-सामने होंगी। नॉकआउट की विजेता टीम लीग स्टेज की दूसरे स्थान वाली टीम से 'चैलेंजर' मुकाबले में खेलेगी, जिसके विजेता को फाइनल में दूसरी जगह मिलेगी। 13 दिसंबर को खिताबी मुकाबला खेला जाएगा।