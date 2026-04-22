वेस्टइंडीज में बना डाली खतरनाक पिच… हेलमेट पर लगी गुड लेंथ गेंद, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ खिलाड़ी, रद्द करना पड़ा मैच

क्रिकेट वेस्टइंडीज की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि क्यूरेटर से बातचीत के बाद अंपायरों ने यह तय किया कि पिच को ठीक नहीं किया जा सकता है। पिच खतरनाक है और मैच फिर से शुरू करने के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैच को ड्रॉ घोषित कर दिया गया। मैच रद्द करने का फैसला कॉम्पिटिशन को नियंत्रित करने वाली शर्तों के अनुसार लिया गया है। इन शर्तों के तहत, जब ऑन-फील्ड अंपायर यह तय करते हैं कि खेल जारी रखना खतरनाक या गलत है तो खेल रोक दिया जाए।