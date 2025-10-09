‘हमारे सिस्टम में कैंसर है’, वेस्ट इंडीज के हेड कोच को आया गुस्सा, जानें ऐसा क्यों और किसके लिए कहा

लारा ने कहा, "मेरा मतलब है कि 30-40 साल पहले हमारे पास बेहतर सुविधाएं नहीं थीं। विव रिचर्ड्स ने किसी बेहतर अभ्यास पिच या किसी भी चीज पर बल्लेबाजी नहीं की थी। हमें वही काम करना था, वही मेहनत करनी थी; लेकिन जुनून अलग था। वेस्टइंडीज के लिए खेलने का जुनून अलग था। इसलिए मैं युवा खिलाड़ियों से आग्रह करता हूं कि वे इस बात को समझें कि यह एक शानदार अवसर है। और मुझे पूरा यकीन है कि हर माता-पिता के मन में यह सपना रहा होगा कि उनका बेटा वेस्टइंडीज के लिए खेले, उनका बेटा वेस्टइंडीज के लिए अच्छा प्रदर्शन करे क्योंकि उन दिनों यह बहुत मायने रखता था।"