अपनी रफ्तार से वेस्टइंडीज के गेंदबाज ने दुनिया को चौकाया, इंग्लैंड ने नियम बदल अपनी टीम में कर लिया शामिल

Jofra Archer Unknown Story: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर 2027 वनडे वर्ल्डकप के लिए टीम के सबसे प्रमुख गेंदबाजी हथियार होंगे। चोट से पूरी तरह उबर चुके आर्चर ने इसी साल भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाज कर यह साबित कर दिया कि वह मैच फिट हैं और इंग्लैंड के विरोधियों पर कहर बनकर टूटने के लिए तैयार हैं। आर्चर ने ठीक वर्ल्डकप 2019 से पहले इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया और अपनी गेंदबाजी से उन्होंने चयनकर्ताओं को ऐसा प्रभावित किया कि इंग्लैंड की मेजबानी में खेले जाने वाले वर्ल्डकप के लिए इंग्लैंड की टीम में उन्हें जगह मिल गई।
4 साल पहले वेस्टइंडीज के भावी क्रिकेटर्स में से एक जोफ्रा आर्चर अचानकर इंग्लैंड की टीम में शामिल हो गए। जिन्होंने अंडर 19 में आर्चर का प्रदर्शन और उनकी रफ्तार देखी थी, वो भी हैरान रह गए कि आखिरी आर्चर इंग्लैंड कैसे पहुंच गए। दरअसल आर्चर के पिता अंग्रेज थे और जोफ्रा के पास भी ब्रिटेन का पासपोर्ट था। उन्होंने इसका फायदा उठाया और 2016 में इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलने की इच्छा जताई।
साल 2016 में आर्चर ने ससेक्स की फर्स्ट क्लास टीम में जगह बनाई और फिर तीनों फॉर्मेट के लिए डेब्यू किया। काउंटी क्रिकेट में आर्चर ने ऐसा कहर बरपाया कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के चयनकर्ता भी प्रभावित हो गए और उन्होंने आर्चर को टीम में शामिल करने के लिए नियम तक बदल डाला। दरअसल पहले इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के नियमों के अनुसार, इंग्लैंड के बाहर जन्मे खिलाड़ी को इंग्लैंड के लिए खेलने के लिए कम से कम 7 साल तक वहां रहना पड़ता था। लेकिन नवंबर 2018 में बोर्ड ने इस नियम को ही बदल दिया और अवधि घटाकर 3 साल कर दी।
नए नियम के तहत जोफ्रा आर्चर 1 जनवरी 2019 को आर्चर इंग्लैंड की नेशनल टीम के लिए खेलने के लिए एलिजिबल हो गए। आर्चर ने इस वर्ल्डकप में कमाल का प्रदर्शन किया और 20 विकेट चटकाए। उनके इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड ने पहली बार वनडे वर्ल्डकप का खिताब अपने नाम किया। इसके बाद आर्चर ने इंग्लैंड के लिए टेस्ट में भी डेब्यू किया और फिर आईपीएल खेलने भारत आए। इंग्लैंड के लिए डेब्यू करने का बाद आर्चर का यह पहला आईपीएल था। हालांकि वह 2018 और 2019 में भी इस लीग में हिस्सा ले चुके थे लेकिन उतने ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए।
2020 के आईपीएल में आर्चर कहर बनकर टूटे और 20 विकेट हासिल किया। हालांकि इसके बाद चोट की वजह से वह काफी समय तक क्रिकेट से दूर रहे। 2023 की शुरुआत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से आर्चर ने वापसी की। उस मैच में वह ज्यादा सफल नहीं हुए लेकिन अगले वनडे में उन्होंने पुरानी धार दिखाई और 6 विकेट लेकर अपनी धमाकेदार वापसी का ऐलान कर दिया। हालांकि सिर्फ 4 वनडे खेलने के बाद फिर चोटिल हो गए।
2023 वर्ल्डकप में उनके न होने से इंग्लैंड को खामियाज़ा भुगतना पड़ा और टीम शर्मनाक प्रदर्शन कर वापस लौटी। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में आर्चर टीम में लौटे लेकिन अपनी लय तलाशते नजर आए। अब आर्चर पूरी तरह फिट लग रहे हैं और अपनी लय बरकारर रखते हैं तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप 2027 (ICC Cricket World Cup 2027) में दुनिया एक बार फिर 2019 वाले तूफानी गेंदबाज को देखेगी, जिसके सामने बल्लेबाजों के पसीने छूटते हैं।