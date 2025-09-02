अपनी रफ्तार से वेस्टइंडीज के गेंदबाज ने दुनिया को चौकाया, इंग्लैंड ने नियम बदल अपनी टीम में कर लिया शामिल

नए नियम के तहत जोफ्रा आर्चर 1 जनवरी 2019 को आर्चर इंग्लैंड की नेशनल टीम के लिए खेलने के लिए एलिजिबल हो गए। आर्चर ने इस वर्ल्डकप में कमाल का प्रदर्शन किया और 20 विकेट चटकाए। उनके इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड ने पहली बार वनडे वर्ल्डकप का खिताब अपने नाम किया। इसके बाद आर्चर ने इंग्लैंड के लिए टेस्ट में भी डेब्यू किया और फिर आईपीएल खेलने भारत आए। इंग्लैंड के लिए डेब्यू करने का बाद आर्चर का यह पहला आईपीएल था। हालांकि वह 2018 और 2019 में भी इस लीग में हिस्सा ले चुके थे लेकिन उतने ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए।