क्रिकेट इतिहास का वो ‘काला दिन’, जब इस नामी क्रिकेटर ने भाई के साथ सड़क हादसे में गंवा दी जान

मैदान पर उनका जज्बा और समर्पण युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा था, मगर अफसोस कि यह खिलाड़ी ज्यादा लंबे समय तक अपना जलवा नहीं दिखा सका। 8 सितंबर 2002 को 33 वर्षीय लॉरी अपने 23 वर्षीय भाई केविन जेनिसन के साथ कार में सवार थे। दोनों अपने घर जा रहे थे। इस कार को लॉरी ही ड्राइव कर रहे थे। किंग्स्टन के पास पोर्टमोर उपनगर में एक क्षतिग्रस्त हिस्से से बचने के लिए लॉरी विलियम्स ने अपनी गाड़ी मोड़ी और कार अनियंत्रित होकर एक बस से टकरा गई। इस हादसे में लॉरी और उनके भाई ने अपनी जान गंवा दी।