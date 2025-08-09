पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले वेस्टइंडीज की टीम में इस खतरनाक गेंदबाज की एंट्री

West Indies vs Pakistan: वेस्टइंडीज को उस समय झटका लगा जब खबर आई कि तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड चोटिल हो गए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। बुधवार को एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान कैच लेने की कोशिश में फोर्ड के बाएँ कंधे की हड्डी उखड़ गई और अब इस तेज गेंदबाज की जगह वेस्टइंडीज टीम में नए ऑलराउंडर जोहान लेने को शामिल किया गया है।