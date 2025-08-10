PAK vs WI: पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे आज, जानें कब, कहां और कैसे देखें मैच

West Indies vs Pakistan, 2nd ODI LIVE Streaming: पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मुक़ाबला 10 अगस्त यानि रविवार को खेला जाएगा। यह मुक़ाबला त्रिनिदाद और टोबैगो के ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी तरौबा में खेला जाएगा। तो आइए जानते हैं आप कब कहां और कैसे देख सकते हैं यह मैच।
PAK vs WI: कब खेला जाएगा पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच?
पाकिस्तान और वेस्टइंडीज का दूसरा वनडे मुक़ाबला 10 अगस्त यानि रविवार को खेला जाएगा।
PAK vs WI: कहां खेला जाएगा पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच?
पाकिस्तान और वेस्टइंडीज कादूसरा वनडे मैच त्रिनिदाद और टोबैगो के ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी तरौबा में खेला जाएगा।
PAK vs WI: कब शुरू होगा पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच?
पाकिस्तान और वेस्टइंडीज का दूसरा वनडे मैच भारतीय समयानुसार शाम 7. 00 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का टॉस 6.30 बजे होगा।
PAK vs WI: कौन से टीवी चैनल पर प्रसारित होंगे पाकिस्तान और वेस्टइंडीज वनडे सीरीज के मुक़ाबले?
पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की वनडे सीरीज के प्रसारण का अधिकार किसी नेटवर्क के पास है।
PAK vs WI: फोन या लैपटॉप पर कैसे देख सकते हैं लाइव मैच?
इस मैच की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में फैनकोड ऐप पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स www.patrika.com पर भी पढ़ सकते हैं।