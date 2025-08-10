PAK vs WI: पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे आज, जानें कब, कहां और कैसे देखें मैच

West Indies vs Pakistan, 2nd ODI LIVE Streaming: पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मुक़ाबला 10 अगस्त यानि रविवार को खेला जाएगा। यह मुक़ाबला त्रिनिदाद और टोबैगो के ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी तरौबा में खेला जाएगा। तो आइए जानते हैं आप कब कहां और कैसे देख सकते हैं यह मैच।