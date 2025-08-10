10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

PAK vs WI: पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे आज, जानें कब, कहां और कैसे देखें मैच

पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की वनडे सीरीज के प्रसारण का अधिकार किसी नेटवर्क के पास है। इसे आप ऑनलाइन फैनकोड ऐप पर देख सकते हैं।

भारत

Siddharth Rai

Aug 10, 2025

PAK vs WI 3rd T20i
PAK vs WI 3rd T20i: पाकिस्‍तान बनाम वेस्‍टइंडीज टी20 मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ICC)

West Indies vs Pakistan, 2nd ODI LIVE Streaming: पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मुक़ाबला 10 अगस्त यानि रविवार को खेला जाएगा। यह मुक़ाबला त्रिनिदाद और टोबैगो के ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी तरौबा में खेला जाएगा। तो आइए जानते हैं आप कब कहां और कैसे देख सकते हैं यह मैच।

PAK vs WI: कब खेला जाएगा पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच?
पाकिस्तान और वेस्टइंडीज का दूसरा वनडे मुक़ाबला 10 अगस्त यानि रविवार को खेला जाएगा।

PAK vs WI: कहां खेला जाएगा पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच?
पाकिस्तान और वेस्टइंडीज कादूसरा वनडे मैच त्रिनिदाद और टोबैगो के ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी तरौबा में खेला जाएगा।

PAK vs WI: कब शुरू होगा पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच?
पाकिस्तान और वेस्टइंडीज का दूसरा वनडे मैच भारतीय समयानुसार शाम 7. 00 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का टॉस 6.30 बजे होगा।

PAK vs WI: कौन से टीवी चैनल पर प्रसारित होंगे पाकिस्तान और वेस्टइंडीज वनडे सीरीज के मुक़ाबले?
पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की वनडे सीरीज के प्रसारण का अधिकार किसी नेटवर्क के पास है।

PAK vs WI: फोन या लैपटॉप पर कैसे देख सकते हैं लाइव मैच?
इस मैच की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में फैनकोड ऐप पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स www.patrika.com पर भी पढ़ सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Aug 2025 10:16 am

Published on:

10 Aug 2025 10:15 am

Hindi News / Sports / Cricket News / PAK vs WI: पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे आज, जानें कब, कहां और कैसे देखें मैच

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.