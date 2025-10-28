Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

भारतीय खिलाड़ियों ने अपने ही कोच का किया था बॉयकॉट, टीम मैनेजमेंट को भी लेना पड़ा बड़ा एक्शन

1983 वर्ल्डकप विजेता टीम के सदस्य मदन लाल 1997 के श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम के कोच थे। उस दौरान उन्होंने कुछ खिलाड़ियों की आलोचना कर दी थी, जिसकी वजह से टीम के खिलाड़ियों ने उनसे बात करना बंद कर दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

image

Madhur Milan Rao

Oct 28, 2025

Indian Cricket Team Dressing Room

Indian Cricket Team Dressing Room

भारतीय क्रिकेट के ड्रेसिंग रुम में कोच का टीम के कप्तान और खिलाड़ियों से रिश्ता हमेशा से ही काफी अच्छा रहा है। पिछले कुछ सालों में यह और भी उभरकर सामने आया है। चाहे वह रवि शास्त्री और विराट कोहली का रिश्ता हो या राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का। टीम के माहौल को सकारात्मक बनाने में इस रिश्ते का अच्छा होना अहम होता है। लेकिन क्या आप जानते है कि एक बार भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने अपने ही कोच को बॉयकॉट कर दिया था।

कहानी है साल 1997 की जब टीम इंडिया श्रीलंका दौरे पर गई थी और पूर्व क्रिकेटर मदन लाल मुख्य कोच थे। टीम के खिलाड़ियों ने उनसे बात करना बंद कर दिया था। इसका कारण था उनका एक अख़बार को दिया गया इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने अपने ही खिलाड़ियों की आलोचना की थी।

प्रमुख खिलाड़ियों के लिए कही थी ये बात

इस घटना के बारे में पूर्व बीसीसीआई मैनेजर रत्नाकर शेट्टी ने अपनी आत्मकथा ‘ऑन बोर्ड- माय ईयर्स इन बीसीसीआई’ में लिखा है। शेट्टी के अनुसार, विवाद तब शुरू हुआ जब 'द हिंदू' ने मदन लाल का एक इंटरव्यू किया था। टीम के कोच मदन लाल ने इस इंटरव्यू में कई खिलाड़ियों की आलोचना की थी। इसमें अजय जडेजा, रॉबिन सिंह, सबा करीम और अनिल कुंबले शामिल थे। ये सभी श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम का हिस्सा थे।

मदन लाल ने इंटरव्यू में अजय जडेजा के लिए कहा था कि उन्हें यह तय कर लेना चाहिए कि वह बल्लेबाज हैं या गेंदबाज। आगे उन्होने बोला कि "आप एक मैच में अच्छा खेलकर अगले पांच में फेल नहीं हो सकते।” रॉबिन सिंह पर उन्होने कहा कि वे इंटरनेशनल लेवल पर अच्छे ऑलराउंडर नहीं बन सकते हैं। वहीं सबा करीम को एक औसत विकेटकीपर बताकर कहा था कि वे अपनी बल्लेबाजी से टीम को मैच नहीं जीता सकते हैं। उस समय के भारत के प्रमुख स्पीनर अनील कुंबले पर भी उन्होने यह कहा कि "मैं उनके प्रदर्शन से खुश नहीं हूं और उन्हें टर्न की बजाय अपनी लाइन- लैंथ पर ध्यान देना चाहिए। इंटरव्यू के अंत में मदन लाल ने कहा, “मुझे पता है कि हम जीत नहीं रहे हैं, लेकिन मैं अकेले क्या कर सकता हूं?”

खिलाड़ियों ने ऐसे किया विरोध

कोच मदन लाल के इस बयान पर टीम के सभी खिलाड़ियों ने उनका जमकर विरोध किया। खिलाड़ियों ने कोच से बात करना बंद कर दिया, जिससे ड्रेसिंग रुम का माहौल और भी बिगड़ गया। सीरीज के पहले मुकाबले में ही अजय जडेजा और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शतक जड़ दिया। इनमें से किसी एक बल्लेबाज ने शतक को सेलिब्रेट करते हुए अपने बैट का हैंडल मीडिया बॉक्स की ओर उठाया, जिसे सीधा कोच की तरफ इशारा माना गया। इस कॉन्ट्रोवर्सी के कुछ महीनों बाद ही मदन लाल को कोच के पद से हटा दिया गया। इस तरह उनका 10 महीनों का विवादास्पद कार्यकाल समाप्त हो गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

28 Oct 2025 09:31 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / भारतीय खिलाड़ियों ने अपने ही कोच का किया था बॉयकॉट, टीम मैनेजमेंट को भी लेना पड़ा बड़ा एक्शन

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

श्रेयस की स्थिति में कितना हुआ सुधार? BCCI ने दिया दूसरा मेडिकल अपडेट, अनुमान से ज्यादा गंभीर थी चोट

Shreyas Iyer admitted to Sydney Hospital
क्रिकेट

मैं इसके लिए तैयार हूं….. सिलेक्शन में अपनी अनदेखी पर शार्दुल ठाकुर ने अजीत अगरकर को दिया यह ‘संदेश’

Shardul Thakur
क्रिकेट

IND vs AUS, 1st T20i: इरफान पठान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चुनी भारतीय प्लेइंग-11, बताया-कौन खेलेगा और किसे बैठना होगा बाहर?

Ind vs Aus 1st T20i Playing XI
क्रिकेट

मोहम्मद शमी ने फिर खटखटाया टीम इंडिया का दरवाजा, इस बार गुजरात को किया धराशाई

Mohammed Shami
क्रिकेट

Women’s World Cup 2025: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले बढ़ीं टीम इंडिया की मुश्किलें, वजह है मुंबई का मौसम

IND vs AUS ICC World Cup 2025 Mumbai Weather
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.