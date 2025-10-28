भारतीय खिलाड़ियों ने अपने ही कोच का किया था बॉयकॉट, टीम मैनेजमेंट को भी लेना पड़ा बड़ा एक्शन

मदन लाल ने इंटरव्यू में अजय जडेजा के लिए कहा था कि उन्हें यह तय कर लेना चाहिए कि वह बल्लेबाज हैं या गेंदबाज। आगे उन्होने बोला कि "आप एक मैच में अच्छा खेलकर अगले पांच में फेल नहीं हो सकते।” रॉबिन सिंह पर उन्होने कहा कि वे इंटरनेशनल लेवल पर अच्छे ऑलराउंडर नहीं बन सकते हैं। वहीं सबा करीम को एक औसत विकेटकीपर बताकर कहा था कि वे अपनी बल्लेबाजी से टीम को मैच नहीं जीता सकते हैं। उस समय के भारत के प्रमुख स्पीनर अनील कुंबले पर भी उन्होने यह कहा कि "मैं उनके प्रदर्शन से खुश नहीं हूं और उन्हें टर्न की बजाय अपनी लाइन- लैंथ पर ध्यान देना चाहिए। इंटरव्यू के अंत में मदन लाल ने कहा, “मुझे पता है कि हम जीत नहीं रहे हैं, लेकिन मैं अकेले क्या कर सकता हूं?”