न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने जा रही है टी20 सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बेय ओवल में बुधवार, 1 अक्टूबर को खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार सुबह 11.45 बजे से इस मैच को लाइव देखा जा सकता है। सीरीज का दूसरा मुकाबला 3 अक्टूबर को भी इसी मैदान पर खेला जाएगा। सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 4 सितंबर को बेय ओवल में ही होगा। इन मैचों को भारत में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव देखा जा सकता है।