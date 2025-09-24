Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने जा रही है टी20 सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स

NZ vs AUS T20 Series 2025: वर्ल्ड क्रिकेट की दो मजबूत टीमें टी20 में आमने सामने होने के लिए तैयार हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम न्यूजीलैंड को 3 बार चुनौती देगी।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 24, 2025

NZ vs AUS T20 Series 2025
ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड (फोटो- IANS)

NZ vs AUS T20 Live Streaming Details: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम क्रिकेट के मैदान पर वापसी के लिए तैयार हैं। दोनों टीमें काफी दिन से रेस्ट पर थीं लेकिन अगले महीने की पहली तारीख से मैदान पर उतरने जा रही हैं। न्यूजीलैंड दौरे पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है। दोनों टीमों ने अब तक 19 टी20 मुकाबले एक दूसरे के साथ खेले हैं।

NZ vs AUS का पूरा शेड्यूल

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बेय ओवल में बुधवार, 1 अक्टूबर को खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार सुबह 11.45 बजे से इस मैच को लाइव देखा जा सकता है। सीरीज का दूसरा मुकाबला 3 अक्टूबर को भी इसी मैदान पर खेला जाएगा। सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 4 सितंबर को बेय ओवल में ही होगा। इन मैचों को भारत में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव देखा जा सकता है।

ये भी पढ़ें

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के शेड्यूल में हुई बड़ी चूक! बांग्लादेश के साथ हो गया बड़ा खेल
क्रिकेट
Bangladesh Cricket Team

NZ VS AUS कहां देखें लाइव

न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जानी वाली टी20 सीरीज का सीधा प्रसारण भारत में होगा। 3 टी20 मैचों की सीरीज को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के टीवी चैनल्स पर देखा जा सकता है। इसके अलावा मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप के साथ अमेजॉन प्राइम पर भी उपलब्ध होगी।

टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड

माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फॉल्क्स, मैट हेनरी, बेवॉन जैकब्स, काइल जैमीसन, डेरिल मिचेल, रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन, बेन सियर्स, टिम सीफर्ट और ईश सोढ़ी।

टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया

मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैट कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मिशेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम ज़म्पा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

24 Sept 2025 06:39 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने जा रही है टी20 सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.