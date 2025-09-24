न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने जा रही है टी20 सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स

NZ vs AUS T20 Live Streaming Details: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम क्रिकेट के मैदान पर वापसी के लिए तैयार हैं। दोनों टीमें काफी दिन से रेस्ट पर थीं लेकिन अगले महीने की पहली तारीख से मैदान पर उतरने जा रही हैं। न्यूजीलैंड दौरे पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है। दोनों टीमों ने अब तक 19 टी20 मुकाबले एक दूसरे के साथ खेले हैं।
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बेय ओवल में बुधवार, 1 अक्टूबर को खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार सुबह 11.45 बजे से इस मैच को लाइव देखा जा सकता है। सीरीज का दूसरा मुकाबला 3 अक्टूबर को भी इसी मैदान पर खेला जाएगा। सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 4 सितंबर को बेय ओवल में ही होगा। इन मैचों को भारत में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव देखा जा सकता है।
न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जानी वाली टी20 सीरीज का सीधा प्रसारण भारत में होगा। 3 टी20 मैचों की सीरीज को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के टीवी चैनल्स पर देखा जा सकता है। इसके अलावा मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप के साथ अमेजॉन प्राइम पर भी उपलब्ध होगी।
माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फॉल्क्स, मैट हेनरी, बेवॉन जैकब्स, काइल जैमीसन, डेरिल मिचेल, रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन, बेन सियर्स, टिम सीफर्ट और ईश सोढ़ी।
मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैट कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मिशेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम ज़म्पा।