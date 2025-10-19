एशेज को लेकर मार्नस लाबुशेन का दावा, बोले- चयनकर्ता और कोच जहां भी चाहें मैं बल्लेबाजी करूंगा

मार्नस लाबुशेन को भारत के खिलाफ चल रही तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के लिए उन्हें ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल किया गया था, लेकिन वह पर्थ वनडे की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना सके। इसी बीच लाबुशेन ने कहा है कि अगर उन्हें एशेज के लिए बुलाया जाता है तो वह चयनकर्ता और कोच जहां कहेंगे वह बल्‍लेबाजी करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे शेफील्ड शील्ड में आत्मविश्वास हासिल करने के बाद वह अच्‍छी फॉर्म में हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया को उस्मान ख्वाजा के साथी एक सलामी बल्लेबाज की तलाश है।