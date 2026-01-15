15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

कौन हैं हेनिल पटेल? वर्ल्ड कप में USA पर बरपाया कहर, झटके पांच विकेट

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में हेनिल पटेल ने USA के खिलाफ पांच विकेट लेकर भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई। 16 रन देकर पांच विकेट लेने वाले हेनिल का प्रदर्शन मैच का सबसे बड़ा आकर्षण रहा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 15, 2026

Henil Patel

हेनिल पटेल (फोटो- ESPNcricinfo)

IND U19 vs USA U19, Henil Patel took 5 Wicket Haul: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत मजबूत अंदाज में की है। टूर्नामेंट के पहले ही मैच में भारत की गेंदबाजी ने साफ संकेत दे दिए कि टीम खिताब की दावेदार है। इस मुकाबले में युवा तेज गेंदबाज हेनिल पटेल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यूएसए अंडर-19 टीम के खिलाफ पांच विकेट लेकर मैच का रुख पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया। आइए जानते हैं कौन हैं हेनिल पटेल, जिन्होंने इस घातक स्पेल के साथ यूएसए की कमर तोड़ दी।

USA के खिलाफ घातक स्पेल

मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला भारतीय टीम के लिए सही साबित हुआ। हेनिल पटेल ने नई गेंद से सटीक लाइन और लेंथ बनाए रखी, जिससे यूएसए के बल्लेबाज उबर ही नहीं पाए। हेनिल ने कुल सात ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 16 रन देकर पांच बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। उनकी धारदार गेंदबाजी के सामने यूएसए की टीम 107 रन पर सिमट गई। हेनिल पटेल ने सबसे पहले अमरिंदर गिल को आउट कर भारत को शुरुआती सफलता दिलाई। इसके बाद उन्होंने यूएसए के कप्तान उत्कर्ष श्रीवास्तव और फिर अर्जुन महेश का विकेट लेकर मध्यक्रम को कमजोर कर दिया। अपने बाद के स्पेल में हेनिल ने निचले क्रम पर भी दबाव बनाए रखा और सब्रिश प्रसाद व ऋषभ शिम्पी को आउट कर अपना पांच विकेट हॉल पूरा किया।

कौन हैं हेनिल पटेल

हेनिल पटेल गुजरात के वलसाड से आने वाले 18 साल के ऑलराउंडर हैं। वह दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के मीडियम पेस गेंदबाज हैं। 28 फरवरी 2007 को जन्मे हेनिल ने कम उम्र में ही घरेलू और युवा क्रिकेट में पहचान बनाई। उनके पिता ने उन्हें पहली बार क्रिकेट से अवगत कराया। लोकल टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वह इंडिया अंडर-19 और इंडिया ए अंडर-19 टीम का हिस्सा रह चुके हैं। वर्ल्ड कप से पहले वह अंडर-19 एशिया कप में भी भारतीय टीम का हिस्सा थे। अलग-अलग फॉर्मेट में लगातार प्रदर्शन के चलते उन्हें अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम में जगह मिली।

ये भी पढ़ें

Mohammad Rizwan को रिटायर्ड आउट किए जाने के बाद कामरान अकमल ने बताया बेहद शर्मनाक ‘उन्हें BBL छोड़ देना चाहिए’
क्रिकेट
Mohammad Rizwan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

U-19 World Cup 2026

Published on:

15 Jan 2026 05:32 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / कौन हैं हेनिल पटेल? वर्ल्ड कप में USA पर बरपाया कहर, झटके पांच विकेट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

न्यूजीलैंड के खिलाफ कुलदीप यादव ने 10 ओवर में लुटाये 82 रन, युजवेंद्र चहल ने सोशल मीडिया पर किया यह पोस्ट

kuldeep yadav
क्रिकेट

बांग्लादेश क्रिकेट में बवाल, अपने ही खिलाड़ियों ने कर दिया बांग्लादेश प्रीमियर लीग का बायकॉट, उठाई ये मांग

Bangladesh Cricket Team
क्रिकेट

Mohammad Rizwan को रिटायर्ड आउट किए जाने के बाद कामरान अकमल ने बताया बेहद शर्मनाक ‘उन्हें BBL छोड़ देना चाहिए’

Mohammad Rizwan
क्रिकेट

अमेरिकी की टीम 35.2 ओवर में मात्र 107 रन पर ढेर हो गई। अमेरिकी बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ा गई, जहां सात बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। कप्तान उत्कर्ष श्रीवास्तव, ऋषभ शिम्पी और रित्विक अप्पीडी खाता तक नहीं खोल पाए। अमरिंदर गिल 1, अमोघ अरेपेल्ली 3, अदित कप्पा 5 और सबरीश प्रसाद 7 रन बनाकर आउट हुए।

क्रिकेट

T20 World Cup 2026: पाकिस्तानी मूल के इन छह क्रिकेटर्स को नहीं मिला अबतक भारत का वीजा, क्रिकेट जगत में मचा बवाल

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.