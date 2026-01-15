कौन हैं हेनिल पटेल? वर्ल्ड कप में USA पर बरपाया कहर, झटके पांच विकेट

मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला भारतीय टीम के लिए सही साबित हुआ। हेनिल पटेल ने नई गेंद से सटीक लाइन और लेंथ बनाए रखी, जिससे यूएसए के बल्लेबाज उबर ही नहीं पाए। हेनिल ने कुल सात ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 16 रन देकर पांच बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। उनकी धारदार गेंदबाजी के सामने यूएसए की टीम 107 रन पर सिमट गई। हेनिल पटेल ने सबसे पहले अमरिंदर गिल को आउट कर भारत को शुरुआती सफलता दिलाई। इसके बाद उन्होंने यूएसए के कप्तान उत्कर्ष श्रीवास्तव और फिर अर्जुन महेश का विकेट लेकर मध्यक्रम को कमजोर कर दिया। अपने बाद के स्पेल में हेनिल ने निचले क्रम पर भी दबाव बनाए रखा और सब्रिश प्रसाद व ऋषभ शिम्पी को आउट कर अपना पांच विकेट हॉल पूरा किया।