कौन हैं हेनिल पटेल? वर्ल्ड कप में USA पर बरपाया कहर, झटके पांच विकेट

हेनिल पटेल (फोटो- ESPNcricinfo)
IND U19 vs USA U19, Henil Patel took 5 Wicket Haul: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत मजबूत अंदाज में की है। टूर्नामेंट के पहले ही मैच में भारत की गेंदबाजी ने साफ संकेत दे दिए कि टीम खिताब की दावेदार है। इस मुकाबले में युवा तेज गेंदबाज हेनिल पटेल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यूएसए अंडर-19 टीम के खिलाफ पांच विकेट लेकर मैच का रुख पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया। आइए जानते हैं कौन हैं हेनिल पटेल, जिन्होंने इस घातक स्पेल के साथ यूएसए की कमर तोड़ दी।
मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला भारतीय टीम के लिए सही साबित हुआ। हेनिल पटेल ने नई गेंद से सटीक लाइन और लेंथ बनाए रखी, जिससे यूएसए के बल्लेबाज उबर ही नहीं पाए। हेनिल ने कुल सात ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 16 रन देकर पांच बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। उनकी धारदार गेंदबाजी के सामने यूएसए की टीम 107 रन पर सिमट गई। हेनिल पटेल ने सबसे पहले अमरिंदर गिल को आउट कर भारत को शुरुआती सफलता दिलाई। इसके बाद उन्होंने यूएसए के कप्तान उत्कर्ष श्रीवास्तव और फिर अर्जुन महेश का विकेट लेकर मध्यक्रम को कमजोर कर दिया। अपने बाद के स्पेल में हेनिल ने निचले क्रम पर भी दबाव बनाए रखा और सब्रिश प्रसाद व ऋषभ शिम्पी को आउट कर अपना पांच विकेट हॉल पूरा किया।
हेनिल पटेल गुजरात के वलसाड से आने वाले 18 साल के ऑलराउंडर हैं। वह दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के मीडियम पेस गेंदबाज हैं। 28 फरवरी 2007 को जन्मे हेनिल ने कम उम्र में ही घरेलू और युवा क्रिकेट में पहचान बनाई। उनके पिता ने उन्हें पहली बार क्रिकेट से अवगत कराया। लोकल टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वह इंडिया अंडर-19 और इंडिया ए अंडर-19 टीम का हिस्सा रह चुके हैं। वर्ल्ड कप से पहले वह अंडर-19 एशिया कप में भी भारतीय टीम का हिस्सा थे। अलग-अलग फॉर्मेट में लगातार प्रदर्शन के चलते उन्हें अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम में जगह मिली।
अमेरिकी की टीम 35.2 ओवर में मात्र 107 रन पर ढेर हो गई। अमेरिकी बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ा गई, जहां सात बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। कप्तान उत्कर्ष श्रीवास्तव, ऋषभ शिम्पी और रित्विक अप्पीडी खाता तक नहीं खोल पाए। अमरिंदर गिल 1, अमोघ अरेपेल्ली 3, अदित कप्पा 5 और सबरीश प्रसाद 7 रन बनाकर आउट हुए।