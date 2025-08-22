यो-यो टेस्ट के रहते ब्रोंको टेस्ट की जरूरत भारतीय टीम को क्यों पड़ी? क्या गेंदबाजों की फ़िटनेस से परेशान है BCCI

ब्रोंको टेस्ट रग्बी खेल से जुड़ा हुआ है। इसे खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर और सहनशक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। ब्रोंको टेस्ट में खिलाड़ी को लगातार दौड़ना होता है। पहले 20 मीटर, फिर 40 मीटर और फिर 60 मीटर की दौड़ लगानी होती है। तीनों दौड़ को मिलाकर एक सेट बनाया गया है। टेस्ट के दौरान खिलाड़ियों को ऐसे पांच सेट पूरे करने होते हैं और कुल 1200 मीटर की दौड़ लगानी होती है। सभी पांच सेट 6 मिनट के अंदर पूरे करने होते हैं। कम समय में लगातार दौड़ ही इस टेस्ट को मुश्किल बनाता है।