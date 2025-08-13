WI vs PAK 3rd ODI: शाई होप ने पाकिस्तान का मार-मारकर किया बुरा हाल, अपने नाम दर्ज किया ये बड़ा रिकॉर्ड

Shai Hope ODI Record: वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में नाबाद शतक जड़ते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। शाई होप ने शुरुआत से ही बेहद विस्‍फोटक अंदाज में बल्‍लेबाजी की और महज 83 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। इसके साथ ही होप वेस्टइंडीज की ओर से वनडे फॉर्मेट में 18 शतक जड़ने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। वह सर्वाधिक शतकों के मामले में तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। सबसे ज्यादा वनडे शतक जड़ने वाले वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों की लिस्ट में शाई होप से ऊपर क्रिस गेल और ब्रायन लारा का नाम है। गेल ने 298 मुकाबलों में 25 शतक, जबकि ब्रायान लारा ने 295 मैचों में 19 शतक अपने नाम किए थे।