न्यूजीलैंड को बड़ा झटका, एक के बाद एक सैंटनर समेत चार खिलाड़ी हुए चोटिल, इन सीरीज से हो सकते हैं बाहर

ओ'रूर्के की पीठ की चोट इन चारों में सबसे गंभीर है, दाएं हाथ के इस गेंदबाज को कम से कम तीन महीने तक मैदान से बाहर रहना पड़ सकता है क्योंकि स्कैन से पता चला है कि उनकी पीठ के निचले हिस्से में स्ट्रेस फ्रैक्चर है। इस महीने की शुरुआत में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान चोट लगने के बाद 24 वर्षीय खिलाड़ी को घर भेज दिया गया था और बाद में हुए आकलन से पता चला कि वह ऑस्ट्रेलिया (1-4 अक्टूबर), इंग्लैंड (18 अक्टूबर - 1 नवंबर) और वेस्टइंडीज (5-22 नवंबर) के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज में नहीं खेल पाएंगे।