न्यूजीलैंड को बड़ा झटका, एक के बाद एक सैंटनर समेत चार खिलाड़ी हुए चोटिल, इन सीरीज से हो सकते हैं बाहर

न्यूजीलैंड के चार खिलाड़ियों को व्यस्त घरेलू गर्मियों से पहले कुछ बड़ी चोटों की चिंता है, क्योंकि उन्हें मैदान से बाहर रहना पड़ रहा है। तेज गेंदबाज विल ओ'रूर्के (पीठ), ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स (ग्रोइन), बल्लेबाज फिन एलन (पैर) और सफेद गेंद के कप्तान मिशेल सैंटनर (ग्रोइन) सभी विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे हैं और इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के आगामी दौरे से चूकने की संभावना है।
ओ'रूर्के की पीठ की चोट इन चारों में सबसे गंभीर है, दाएं हाथ के इस गेंदबाज को कम से कम तीन महीने तक मैदान से बाहर रहना पड़ सकता है क्योंकि स्कैन से पता चला है कि उनकी पीठ के निचले हिस्से में स्ट्रेस फ्रैक्चर है। इस महीने की शुरुआत में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान चोट लगने के बाद 24 वर्षीय खिलाड़ी को घर भेज दिया गया था और बाद में हुए आकलन से पता चला कि वह ऑस्ट्रेलिया (1-4 अक्टूबर), इंग्लैंड (18 अक्टूबर - 1 नवंबर) और वेस्टइंडीज (5-22 नवंबर) के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज में नहीं खेल पाएंगे।
न्यूज़ीलैंड के कोच रॉब वाल्टर ने कहा, "हम इस समय विल के लिए बहुत दुखी हैं और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। उनके करियर की शुरुआत बहुत प्रभावशाली रही है और इसलिए इस तरह की चोट लगना स्वाभाविक रूप से निराशाजनक होता है, लेकिन वह एक दृढ़ खिलाड़ी हैं और कड़ी मेहनत करने और मजबूत वापसी करने के लिए दृढ़ हैं।"
फिलिप्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू श्रृंखला से बाहर हो गए हैं और उनकी वापसी की संभावित तारीख तय करने के लिए एक महीने के भीतर उनकी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, जबकि एलन को तीन महीने तक मैदान से बाहर रहना पड़ सकता है क्योंकि वह अपने पैर की सर्जरी से उबर रहे हैं।
एक आईसीसी रिपोर्ट में कहा गया है कि सेंटनर पेट की सर्जरी के लिए बुक हैं और कम से कम एक महीने तक मैदान से बाहर रहेंगे। वाल्टर को उम्मीद है कि उनके कप्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टी20I सीरीज़ के लिए फिट होंगे, जो 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है।