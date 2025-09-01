129 साल पुराने क्रिकेट टूर्नामेंट का बदलेगा नाम? लोकमान्य तिलक ट्रॉफी करने का मिला सुझाव

हैरिस शील्ड टूर्नामेंट का नाम लॉर्ड जॉर्ज हैरिस के नाम पर रखा गया है, जो 1890 से 1895 तक बॉम्बे प्रेसीडेंसी के गवर्नर रहे थे। हालांकि, ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक, लॉर्ड हैरिस की नीतियां हिंदू सांस्कृतिक उत्सवों के खिलाफ थीं, जिसके कारण इस नाम पर पुनर्विचार जरूरी है। राहुल कनाल ने सुझाव दिया कि इस ट्रॉफी का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी और सांस्कृतिक प्रतीक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सम्मान में 'लोकमान्य तिलक ट्रॉफी' रखा जा सकता है। इसके अलावा, कोई ऐसा नाम भी चुना जा सकता है जो खेल, संस्कृति या मुंबई और महाराष्ट्र के योगदान को दर्शाए।