AUSW vs WIW: फाइनल के टिकट के लिए आज भिडेंगी वेस्टइंडीज-ऑस्ट्रेलिया, जानें कब-कहां देखें लाइव मैच

Aus W vs WI W Live Telecast Details: आईसीसी वूमेंट टी20 वर्ल्डकप 2026 का पहला सेमीफाइनल आज लंदन में खेला जाएगा, जहां 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का सामना 2016 के संस्करण की चैंपियन वेस्टइंडीज से होगा। ऑस्ट्रेलिया जहां अपने ग्रुप में सभी 5 मैच जीतकर पहले स्थान पर रही थी, तो वहीं वेस्टइंडीज की टीम ग्रुप B में 5 में से सिर्फ 3 मैच जीत पाई थी और उसे आखिरी मुकाबले में आयरलैंड से हार झेलनी पड़ी थी। हालांकि वूमेंस टी20 वर्ल्डकप के इतिहास से फाइनल में सिर्फ वेस्टइंडीज इकलौती टीम है, जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। इस मैच को भारत में भी लाइव देखा जा सकता है।