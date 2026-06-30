AUSW vs WIW: फाइनल के टिकट के लिए आज भिडेंगी वेस्टइंडीज-ऑस्ट्रेलिया, जानें कब-कहां देखें लाइव मैच

ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
Aus W vs WI W Live Telecast Details: आईसीसी वूमेंट टी20 वर्ल्डकप 2026 का पहला सेमीफाइनल आज लंदन में खेला जाएगा, जहां 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का सामना 2016 के संस्करण की चैंपियन वेस्टइंडीज से होगा। ऑस्ट्रेलिया जहां अपने ग्रुप में सभी 5 मैच जीतकर पहले स्थान पर रही थी, तो वहीं वेस्टइंडीज की टीम ग्रुप B में 5 में से सिर्फ 3 मैच जीत पाई थी और उसे आखिरी मुकाबले में आयरलैंड से हार झेलनी पड़ी थी। हालांकि वूमेंस टी20 वर्ल्डकप के इतिहास से फाइनल में सिर्फ वेस्टइंडीज इकलौती टीम है, जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। इस मैच को भारत में भी लाइव देखा जा सकता है।
वेस्टइंडीज की टीम ने साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार खिताब जीता था। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम 6 बार खिताब जीत चुकी है और उसमें फाइनल में इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और भारतीय टीम को हराया है। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें दूसरे सेमीफाइनल में आमने सामने होंगी। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज में से जो भी टीम जीतेगी वह फाइनल में इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी। खिताबी मुकाबला लॉर्ड्स में 5 जुलाई को खेला जाएगा।
ऐसे में दोनों टीमें हर हाल में जीत हासिल कर खिताबी मुकाबले में जगह बनाना चाहेंगी। ये मुकाबला ओवल में खेला जाएगा, जहां अब तक खेले गए वर्ल्डकप के सभी 5 मैचों में लक्ष्य चेज करने वाली टीम को जीत मिली है। हालांकि दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 19 में से 17 मैचों में जीत हासिल की है। ऐसे में 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन का पलड़ा भारी लग रहा।
यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा, जिसे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स और जियो हॉटस्टार पर लाइव देखा जा सकता है। इसके अलावा इस मैच का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर भी उपलब्ध होगा।
|वर्ष
|मेजबान देश
|विजेता
|उपविजेता
|2009
|इंग्लैंड
|इंग्लैंड
|न्यूजीलैंड
|2010
|वेस्टइंडीज
|ऑस्ट्रेलिया
|न्यूजीलैंड
|2012
|श्रीलंका
|ऑस्ट्रेलिया
|इंग्लैंड
|2014
|बांग्लादेश
|ऑस्ट्रेलिया
|इंग्लैंड
|2016
|भारत
|वेस्टइंडीज
|ऑस्ट्रेलिया
|2018
|वेस्टइंडीज
|ऑस्ट्रेलिया
|इंग्लैंड
|2020
|ऑस्ट्रेलिया
|ऑस्ट्रेलिया
|भारत
|2023
|दक्षिण अफ्रीका
|ऑस्ट्रेलिया
|दक्षिण अफ्रीका
|2024
|संयुक्त अरब अमीरात
|न्यूजीलैंड
|दक्षिण अफ्रीका
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