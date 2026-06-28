INDW vs AUSW: अगर बारिश से रद्द हुआ भारत-ऑस्ट्रेलिया का मैच, तो किस टीम को मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट

आपको बता दें कि ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया चार मैचों में चार जीत कर पहले स्थान पर है। भारतीय टीम चार मैचों में तीन जीत कर दूसरे स्थान पर है। साउथ अफ्रीका ने भी छह मैचों में तीन जीते हैं और वह नेट रनरेट की वजह से तीसरे स्थान पर है। बांग्लादेश भी सेमीफाइनल की रेस में शामिल है और वह चौथे स्थान पर है। भारत के ग्रुप से नीदरलैंड्स और पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। अगर बारिश की वजह से मुकाबला रद्द होता है तो ऑस्ट्रेलिया के 9 अंक हो जाएंगे और वह सेमीफाइनल में टिकट कंफर्म कर लेगी।