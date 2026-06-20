INDW vs SAW: साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत से भारतीय टीम का सेमीफाइनल हो सकता है कन्फर्म, जानें कब और कहां देखें लाइव

Team India Semifinal Scenario: वूमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार को भारतीय टीम का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। यह मैच मैनचेस्टर में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा और इस मुकाबले में जीत का मतलब टीम इंडिया का सेमीफाइनल लगभग तय होना है। ग्रुप ए में भारतीय टीम शुरुआती दोनों मैच जीतकर पहले स्थान पर है और उसका नेट रन रेट भी +3.97 है, जो ऑस्ट्रेलिया से बेहतर है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, जिसने अपने शुरुआती दोनों मैच जीते हैं, लेकिन नेट रन रेट में वह भारत से थोड़ा पीछे है, जिसकी वजह से वह दूसरे स्थान पर है।