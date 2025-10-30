ICC Women’s World Cup 2025: ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम को सपोर्ट करने मुंबई पहुंचे मिचेल स्टार्क, इस खिलाड़ी से है खास रिश्ता

मिचेल स्टार्क ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में एलिसा को चीयर करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से ब्रेक लिया। इस वक्त भी वह भारत के खिलाफ वाइफ को सपोर्ट करने मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में पहुंचे हैं। 2020 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए भी उन्होंने ऐसा ही किया। वहीं दूसरी और एलिसा भी स्टार्क के सभी अहम मैचों को स्टैंड्स से देखती हैं। यह उनके रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। दोनों हर साल ‘स्टीली कप’ नाम से गोल्फ टूर्नामेंट खेलते हैं, जो उनके नामों (Starc + Healy) का दिलचस्प मेल है। यह जोड़ी क्रिकेट प्रेमियों के लिए प्रेरणा है, जो बताती है कि प्यार और जुनून मिलकर अनोखी कहानियां रचते हैं।