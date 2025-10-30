ICC Women’s World Cup 2025: ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम को सपोर्ट करने मुंबई पहुंचे मिचेल स्टार्क, इस खिलाड़ी से है खास रिश्ता

मिचेल स्टार्क और एलिसा हीली (फोटो - IANS)
India vs Australia, ICC Women's World Cup 2025: मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें फाइनल का टिकट हासिल करने के इरादे से आमने सामने हैं। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया की वूमेंस टीम की कप्तान एलिसा हीली मेंस क्रिकेट टीम के तूफानी गेंदबाज मिचेल स्टार्क की वाइफ हैं। इस मैच में टीम और अपनी पत्नी का सपोर्ट करने स्टार्क मुंबई पहुंचे हैं और टीम के साथ मौजूद हैं। हालांकि इस मुकाबले में हीली कुछ खास नहीं कर सकीं और 5 रन बनाकर आउट हो गईं। चलिए जानते हैं कैसे इन दोनों की प्यार की शुरुआत हुई।
मिचेल स्टार्क और एलिसा हीली की प्रेम कहानी किसी रोमांटिक फिल्म से कम नहीं। 9 साल की उम्र में क्रिकेट अकादमी में शुरू हुई दोस्ती प्यार में बदली और 2016 में शादी के बंधन में बंधी। यह जोड़ी क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रॉफियां जीतने के साथ-साथ अपने अनोखे संयोगों और मजबूत रिश्ते के लिए जानी जाती है। मिचेल स्टार्क और एलिसा हीली की मुलाकात तब हुई, जब दोनों 9 साल के थे। एक ही क्रिकेट क्लब में विकेटकीपिंग के लिए कम्पीट करते हुए उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। यह रिश्ता समय के साथ गहरा हुआ और प्यार में बदल गया। 2016 में दोनों ने शादी कर अपने बंधन को नया नाम दिया।
इस कपल की कहानी में कई हैरान करने वाले संयोग हैं। मिचेल स्टार्क ने 2013 में भारत के खिलाफ टेस्ट में 99 रन बनाए, और एलिसा हीली ने 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में 99 रन बनाकर इस संयोग को दोहराया। इसके अलावा, फरवरी 2025 में दोनों ने एक ही दिन अपना 287वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। स्टार्क ने 2015 आइसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में और हीली ने 2020 टी20 और 2022 वनडे वर्ल्ड कप में ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ का खिताब जीता। ये कमाल इस जोड़ी को क्रिकेट की दुनिया में ख़ास बना देता हैं।
मिचेल स्टार्क ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में एलिसा को चीयर करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से ब्रेक लिया। इस वक्त भी वह भारत के खिलाफ वाइफ को सपोर्ट करने मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में पहुंचे हैं। 2020 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए भी उन्होंने ऐसा ही किया। वहीं दूसरी और एलिसा भी स्टार्क के सभी अहम मैचों को स्टैंड्स से देखती हैं। यह उनके रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। दोनों हर साल ‘स्टीली कप’ नाम से गोल्फ टूर्नामेंट खेलते हैं, जो उनके नामों (Starc + Healy) का दिलचस्प मेल है। यह जोड़ी क्रिकेट प्रेमियों के लिए प्रेरणा है, जो बताती है कि प्यार और जुनून मिलकर अनोखी कहानियां रचते हैं।
