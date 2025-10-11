Patrika LogoSwitch to English

Women’s World Cup 2025: इन पांच महिला बल्लेबाजों ने जड़े हैं वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के, लिस्ट में एक भारतीय शामिल

सोफी डिवाइन महिला विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी में दो छक्के लगाए हैं।

Siddharth Rai

Oct 11, 2025

भारतीय महिला क्रिकेटर (Photo Credit- IANS)

Women's World Cup 2025: न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। सोफी ने यह कारनामा बांग्लादेश के खिलाफ शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में किया। इस मैच में सोफी ने 85 गेंदों का सामना करते हुए 2 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 63 रन बनाए। उनकी इस पारी के दम पर न्यूजीलैंड ने 100 रन से जीत दर्ज की। बारसापरा क्रिकेट स्टेडियम में खेली गई इस पारी के साथ सोफी ने महिला वनडे विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आइए, उन खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, जो टॉप-5 की लिस्ट में शामिल हैं।

सोफी डिवाइन : न्यूजीलैंड की इस खिलाड़ी ने साल 2009 से अब तक 28 मुकाबलों में 38.70 की औसत के साथ कुल 929 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 23 छक्के और 94 चौके देखने को मिले। सोफी वनडे विश्व कप में 3 शतक और 4 अर्धशतक जमा चुकी हैं।

डिएंड्रा डॉटिन : साल 2009 से 2022 तक वेस्टइंडीज की इस बल्लेबाज ने 29 मुकाबले खेले, जिसमें 26.59 की औसत के साथ 718 रन बनाए। इस दौरान डॉटिन ने 22 छक्के और 91 चौके जमाए। वह विश्व कप में 1 शतक और 4 अर्धशतक लगा चुकी हैं।

हरमनप्रीत कौर : भारत की इस दिग्गज बल्लेबाज ने साल 2009 से अब तक वनडे विश्व कप में कुल 29 मुकाबले खेले, जिसमें 3 शतक और 4 अर्धशतकों के साथ 925 रन अपने नाम किए। इस दौरान कौर ने 20 छक्के और 84 चौके लगाए।

लिजेली ली : साउथ अफ्रीका की इस खिलाड़ी ने साल 2017 से 2022 के बीच 14 विश्व कप मुकाबले खेले, जिसमें 26.92 की औसत के साथ 350 रन जोड़े। इस दौरान ली के बल्ले से 12 छक्के और 43 चौके निकले।

क्लो-लेस्ली ट्रायोन : साल 2013 से अब तक साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी ने 21 विश्व कप मुकाबलों में 18.12 की औसत के साथ 290 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 11 छक्के और 21 चौके देखने को मिले।

