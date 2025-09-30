Patrika LogoSwitch to English

World Cup 2025: क्या न्यूजीलैंड उलटफेर के साथ करेगी वर्ल्ड कप की शुरुआत, या ऑस्ट्रेलिया दर्ज़ करेगी लगातार 16वीं जीत

ऑस्ट्रेलियाई टीम इस विश्व कप में शानदार फॉर्म और आत्मविश्वास के साथ उतर रही है, जिसने भारत में 2-1 से सीरीज जीत ली है। उनका शीर्ष क्रम अपने आप में एक मिसाल है।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Sep 30, 2025

ऑस्ट्रेलिया का लक्ष्य न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 16वीं जीत दर्ज करना (Photo - ICC/X)

Australia vs New Zealand 2nd Match: लगातार पंद्रह हार का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की महिलाओं पर भारी पड़ रहा है क्योंकि वे कल यहां होलकर स्टेडियम में आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के दूसरे मैच में गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया महिलाओं से भिड़ने के लिए तैयार हैं। व्हाइट फर्न्स की अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ आखिरी वनडे जीत फरवरी 2017 में आई थी, और तब से ऑस्ट्रेलिया अडिग है।

ऑस्ट्रेलियाई टीम इस विश्व कप में शानदार फॉर्म और आत्मविश्वास के साथ उतर रही है, जिसने भारत में 2-1 से सीरीज जीत ली है। उनका शीर्ष क्रम अपने आप में एक मिसाल है। एलिसा हीली कप्तान और विकेटकीपर के रूप में अपना दबदबा कायम रखती हैं, बेथ मूनी भारत के खिलाफ तीन पारियों में 233 रन बनाकर मजबूत स्थिति में हैं, एलिस पेरी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जबकि जॉर्जिया वोल और फोएबे लिचफील्ड युवा जोश से भरपूर हैं। एश्ले गार्डनर और ताहलिया मैक्ग्रा मध्यक्रम में ताकत प्रदान करती हैं, जिनमें किसी भी आक्रमण को अस्थिर करने के लिए पर्याप्त गहराई है।

गेंदबाजी में, मेगन शट्ट और किम गार्थ एक शक्तिशाली नई गेंद की जोड़ी बनाती हैं, जिसे अलाना किंग की लेग-स्पिन, वेयरहैम की विविधताओं और मैक्ग्रा की तेज गेंदबाजी का समर्थन प्राप्त है। गार्डनर एक और विकल्प जोड़ती हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया को उनकी बल्लेबाजी क्षमता के अनुरूप एक संतुलित शस्त्रागार मिलता है।

न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका की महिलाओं को घरेलू मैदान पर 2-0 से हराने के बाद शांत आशावाद के साथ उतरी है। अनुभवी सूजी बेट्स, कप्तान सोफी डिवाइन और बहुमुखी अमेलिया केर उनकी बल्लेबाजी की धुरी हैं, जबकि जॉर्जिया प्लिमर और ब्रुक हॉलिडे मजबूती प्रदान करती हैं। फॉर्म में चल रही विकेटकीपर इसाबेला गेज, जिन्होंने अभ्यास मैच में शतक लगाया था, महत्वपूर्ण अंतर पैदा करने वाली साबित हो सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया के दबदबे को रोकने के लिए उन्हें प्रेरणा की जरूरत होगी।

होलकर स्टेडियम की परिस्थितियाँ ज़्यादा राहत नहीं देतीं:
सिर्फ़ 56 मीटर वर्ग की बाउंड्री, तेज आउटफ़ील्ड और स्ट्रोक खेलने को बढ़ावा देने वाली पिच। पार स्कोर 280-300 के आसपास रहता है, और टॉस जीतने वाले कप्तान से पहले बल्लेबाजी करने की उम्मीद की जाती है ताकि दूधिया रोशनी में स्कोरबोर्ड पर दबाव बनाया जा सके।

मौसम के पूर्वानुमान ज़्यादातर बादल और उमस भरे मौसम का संकेत देते हैं, और बारिश के खेल में बाधा डालने की बहुत कम संभावना है। कागज़ों पर, ऑस्ट्रेलिया की जीत की संभावना 87 प्रतिशत है, जबकि न्यूजीलैंड की 13 प्रतिशत। ये आँकड़े हाल के आमने-सामने के मुकाबलों में भारी अंतर को दर्शाते हैं।

फिर भी, विश्व कप उलटफेरों पर आधारित होते हैं, और व्हाइट फर्न्स उस कहानी को फिर से लिखने की उम्मीद में मैदान पर उतरेंगे जो लंबे समय से एकतरफ़ा रही है। फिर भी, संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पर लगातार 16वीं जीत के साथ अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा-एक ऐसा सिलसिला जो उनके वर्चस्व का पैमाना और एक ऐसा बोझ बन गया है जिससे उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं उबर पाएँगे।

Published on:

30 Sept 2025 02:40 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / World Cup 2025: क्या न्यूजीलैंड उलटफेर के साथ करेगी वर्ल्ड कप की शुरुआत, या ऑस्ट्रेलिया दर्ज़ करेगी लगातार 16वीं जीत

