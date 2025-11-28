Patrika LogoSwitch to English

भारत को वर्ल्ड कप में फ़ाइनल तक पहुंचाने वाली इस धाकड़ बल्लेबाज पर किसी ने नहीं लगाई बोली, अंत में यूपी ने बेस प्राइज़ पर लिया

मेगा ऑक्शन के पहले राउंड में प्रतिका रावल को कोई खरीददार नहीं मिला था। इसकी बड़ी वजह उनकी चोट है। वे अब भी चोटिल हैं और क्रिकेट के मैदान पर कब वापसी करेंगी यह नहीं पता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 28, 2025

Pratika Rawal

भारतीय स्टार बल्लेबाज प्रतिका रावल (Photo - BCCI Women/X)

Pratika Rawal, Women's Premier league 2025, Mega Auction: विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के मेगा ऑक्शन में भारतीय स्टार बल्लेबाज प्रतिका रावल को यूपी वॉरियर्ज ने उन्हें बेस प्राइस 50 लाख रुपये में खरीदा है। प्रतिका का महिला वर्ल्ड कप 2025 में शानदार प्रदर्शन रहा था। ऐसे में माना जा रहा था कि ऑक्शन में उनपर जमकर बोली लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वे पहले राउंड में अनसोल्ड रहीं।

पहले राउंड में अनसोल्ड रहीं प्रतिका रावल

प्रतिका ने वर्ल्ड कप में ने 7 मैचों की 6 पारियों में 51.33 की शानदार औसत से 308 रन बनाए थे। वह सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना के बाद भारत के लिए दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज थीं। हालांकि चोटिल होने की वजह से वह नॉकआउट मैचों से बाहर हो गई थीं। प्रतिका का पहले राउंड में अनसोल्ड रहना बेहद चौंकाने वाला था। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण उनकी चोट की अनिश्चितता रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतिका अब भी पूरी तरह फिट नहीं हैं और वे डबल्यूपीएल 2026 का हिस्सा नहीं रहेंगी।

चोट के चलते नहीं मिला था कोई खरीददार

बीते दिन प्री-ऑक्शन ब्रीफिंग में बीसीसीआई ने डबल्यूपीएल फ्रेंचईजियों को बताया है कि ऑक्शन से पहले चोटिल खिलाड़ियों को जरूरी 15-मेंबर स्क्वाड में नहीं गिना जाएगा और अगर कोई फ्रेंचाइज उन्हें साइन करती है, तो उन्हें बाद में रिप्लेसमेंट ढूंढने की इजाजत नहीं होगी।

दीप्ति शर्मा सबसे महंगी खिलाड़ी

मेगा ऑक्शन में ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा सबसे महंगी खिलाड़ी बनी। उन्हें यूपी वरियर्ज ने राइट-टू-मैच का इस्तेमाल करते हुए 3.2 करोड़ रुपये में खरीदा है। नीलामी में दीप्ति शर्मा मार्की खिलाड़ियों के पहले सेट का हिस्सा थीं। उनके लिए बोली की शुरुआत धीमी रही थी और शुरुआत में दिल्ली कैपिटल्स ने 50 लाख में उन्हें खरीदने का प्रयास किया था। इसके बाद यूपी वॉरियर्ज ने आरटीम का इस्तेमाल किया और 3.2 करोड़ में उन्हें अपने साथ जोड़ा।

दीप्ति शर्मा 2023 से 2025 तक यूपी वॉरियर्ज के लिए खेल चुकी हैं और टीम की कप्तान रह चुकी हैं। तीन साल में दीप्ति ने टीम के लिए 25 मैचों में 27 विकेट लिए हैं और 507 रन बनाए हैं। यूपी वॉरियर्ज ने दीप्ति के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स को तीन बार अपनी कप्तानी में फाइनल में पहुंचाने वाली मेग लैनिंग को भी खरीदा है। ऐसे में देखना होगा कि टीम की कप्तानी दीप्ति करती हैं या मैनेजमेंट ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मेग लैनिंग पर भरोसा जताती है।

Published on:

28 Nov 2025 07:38 am

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत को वर्ल्ड कप में फ़ाइनल तक पहुंचाने वाली इस धाकड़ बल्लेबाज पर किसी ने नहीं लगाई बोली, अंत में यूपी ने बेस प्राइज़ पर लिया

