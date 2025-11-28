भारत को वर्ल्ड कप में फ़ाइनल तक पहुंचाने वाली इस धाकड़ बल्लेबाज पर किसी ने नहीं लगाई बोली, अंत में यूपी ने बेस प्राइज़ पर लिया

प्रतिका ने वर्ल्ड कप में ने 7 मैचों की 6 पारियों में 51.33 की शानदार औसत से 308 रन बनाए थे। वह सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना के बाद भारत के लिए दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज थीं। हालांकि चोटिल होने की वजह से वह नॉकआउट मैचों से बाहर हो गई थीं। प्रतिका का पहले राउंड में अनसोल्ड रहना बेहद चौंकाने वाला था। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण उनकी चोट की अनिश्चितता रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतिका अब भी पूरी तरह फिट नहीं हैं और वे डबल्यूपीएल 2026 का हिस्सा नहीं रहेंगी।