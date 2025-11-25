WPL 2026 के ऑक्शन में 277 खिलाड़ियों के भाग्य का फैसला, भारत की इस स्टार ऑलराउंडर पर सबकी नजर

WPL 2026 Auction Details: वूमेंस प्रीमियर लीग 2026 के लिए ऑक्शन 27 नवंबर को होगी। इस ऑक्शन के लिए 194 भारतीय और 83 विदेशी महिला खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इन 277 खिलाड़ियों के भाग्य का फैसला 5 फ्रेंचाइजी के ओनर और टीम मैनेजर करेंगे। हालांकि इन 277 में से ज्यादा से ज्यादा 73 खिलाड़ियों पर ही बोली लगेगी। नियम के मुताबिक एक टीम को कम से कम 15 खिलाड़ियों को अपने स्क्वॉड में रखना होगा। इनमें से भारत के 50 खिलाड़ियों पर मुहर लग सकती है। इनमें सबसे ज्यादा डिमांड वूमेंस वर्ल्ड कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा की होगी।