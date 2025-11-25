WPL 2026 के ऑक्शन में 277 खिलाड़ियों के भाग्य का फैसला, भारत की इस स्टार ऑलराउंडर पर सबकी नजर

WPL 2025 ऑक्शन (फाइल फोटो- WPL)
WPL 2026 Auction Details: वूमेंस प्रीमियर लीग 2026 के लिए ऑक्शन 27 नवंबर को होगी। इस ऑक्शन के लिए 194 भारतीय और 83 विदेशी महिला खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इन 277 खिलाड़ियों के भाग्य का फैसला 5 फ्रेंचाइजी के ओनर और टीम मैनेजर करेंगे। हालांकि इन 277 में से ज्यादा से ज्यादा 73 खिलाड़ियों पर ही बोली लगेगी। नियम के मुताबिक एक टीम को कम से कम 15 खिलाड़ियों को अपने स्क्वॉड में रखना होगा। इनमें से भारत के 50 खिलाड़ियों पर मुहर लग सकती है। इनमें सबसे ज्यादा डिमांड वूमेंस वर्ल्ड कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा की होगी।
सभी फ्रेंचाइजी WPL 2026 मेगा ऑक्शन की तैयारी कर चुकी हैं और किस खिलाड़ी को उन्हें अपनी टीम में शामिल करना है, उसकी लिस्ट भी तैयार कर ली होगी। इस दौरान सभी की नजरें भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा पर हैं। दीप्ति ने हाल ही में खेले गए वूमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए थे। टीम इंडिया की पूर्व क्रिकेटर अंजुम चोपड़ा और वेदा कृष्णमूर्ति ने बताया है कि दीप्ति शर्मा पर सभी टीमों की नजर होगी।
अंजुम चोपड़ा ने कहा, "गुजरात जायंट्स को मेगा-ऑक्शन में दीप्ति शर्मा पर जरूर विचार करना चाहिए। दिल्ली कैपिटल्स भी उन्हें एक भारतीय खिलाड़ी के रूप में टारगेट कर सकती है, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों को मजबूत करती हैं। गुजरात और दिल्ली के बाद यूपी वॉरियर्स भी उन्हें हासिल करना चाहेगी। ऐसे में दीप्ति जैसी ऑलराउंडर में दिलचस्पी रखने वाली UP तीसरी टीम हो सकती है।"
बता दें कि गुजरात जायंट्स ने ऑक्शन से पहले हरलीन देओल को रिलीज कर दिया था। इसके बारे में बात करते हुए अंजुम चोपड़ा ने कहा, "मुझे हैरानी है कि गुजरात जायंट्स ने हरलीन देओल को रिलीज किया। वह एक मल्टी-टैलेंटेड भारतीय खिलाड़ी हैं, जो थोड़ी बॉलिंग भी कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि वह अपनी बॉलिंग स्किल्स को और डेवलप करेंगी। वह दीप्ति शर्मा के साथ एक ऐसी भारतीय खिलाड़ी होंगी, जिसे हर फ्रेंचाइजी टारगेट करेगी क्योंकि टीमें मजबूत भारतीय बैट्समैन और संभावित लीडरशिप ऑप्शन चाहती हैं।"
वेदा कृष्णमूर्ति ने दीप्ति शर्मा की स्किल्स की तारीफ़ की और कहा, "दीप्ति शर्मा पिछले WPL सीजन से एक जानी-मानी मैच-विनर हैं। उन्होंने गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने हाल ही में खत्म हुए वूमेंस वनडे वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड भी जीता। मेगा-ऑक्शन में उनकी डिमांड जरूर ज्यादा होगी और हर फ्रेंचाइज़ी उन पर करीब से नजर रखेगी।"
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग