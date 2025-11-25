Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

WPL 2026 के ऑक्शन में 277 खिलाड़ियों के भाग्य का फैसला, भारत की इस स्टार ऑलराउंडर पर सबकी नजर

WPL Auction Date: वूमेंस प्रीमियर लीग 2026 के लिए ऑक्शन 27 नवंबर को दिल्ली में भारतीय समयानुसार दोपहर 3.30 बजे से शुरू होगा। इसके लिए कुल 277 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 25, 2025

wpl 2025 auction

WPL 2025 ऑक्शन (फाइल फोटो- WPL)

WPL 2026 Auction Details: वूमेंस प्रीमियर लीग 2026 के लिए ऑक्शन 27 नवंबर को होगी। इस ऑक्शन के लिए 194 भारतीय और 83 विदेशी महिला खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इन 277 खिलाड़ियों के भाग्य का फैसला 5 फ्रेंचाइजी के ओनर और टीम मैनेजर करेंगे। हालांकि इन 277 में से ज्यादा से ज्यादा 73 खिलाड़ियों पर ही बोली लगेगी। नियम के मुताबिक एक टीम को कम से कम 15 खिलाड़ियों को अपने स्क्वॉड में रखना होगा। इनमें से भारत के 50 खिलाड़ियों पर मुहर लग सकती है। इनमें सबसे ज्यादा डिमांड वूमेंस वर्ल्ड कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा की होगी।

सभी फ्रेंचाइजी WPL 2026 मेगा ऑक्शन की तैयारी कर चुकी हैं और किस खिलाड़ी को उन्हें अपनी टीम में शामिल करना है, उसकी लिस्ट भी तैयार कर ली होगी। इस दौरान सभी की नजरें भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा पर हैं। दीप्ति ने हाल ही में खेले गए वूमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए थे। टीम इंडिया की पूर्व क्रिकेटर अंजुम चोपड़ा और वेदा कृष्णमूर्ति ने बताया है कि दीप्ति शर्मा पर सभी टीमों की नजर होगी।

अंजुम चोपड़ा ने कहा, "गुजरात जायंट्स को मेगा-ऑक्शन में दीप्ति शर्मा पर जरूर विचार करना चाहिए। दिल्ली कैपिटल्स भी उन्हें एक भारतीय खिलाड़ी के रूप में टारगेट कर सकती है, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों को मजबूत करती हैं। गुजरात और दिल्ली के बाद यूपी वॉरियर्स भी उन्हें हासिल करना चाहेगी। ऐसे में दीप्ति जैसी ऑलराउंडर में दिलचस्पी रखने वाली UP तीसरी टीम हो सकती है।"

बता दें कि गुजरात जायंट्स ने ऑक्शन से पहले हरलीन देओल को रिलीज कर दिया था। इसके बारे में बात करते हुए अंजुम चोपड़ा ने कहा, "मुझे हैरानी है कि गुजरात जायंट्स ने हरलीन देओल को रिलीज किया। वह एक मल्टी-टैलेंटेड भारतीय खिलाड़ी हैं, जो थोड़ी बॉलिंग भी कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि वह अपनी बॉलिंग स्किल्स को और डेवलप करेंगी। वह दीप्ति शर्मा के साथ एक ऐसी भारतीय खिलाड़ी होंगी, जिसे हर फ्रेंचाइजी टारगेट करेगी क्योंकि टीमें मजबूत भारतीय बैट्समैन और संभावित लीडरशिप ऑप्शन चाहती हैं।"

वेदा ने की दीप्ति की तारीफ

वेदा कृष्णमूर्ति ने दीप्ति शर्मा की स्किल्स की तारीफ़ की और कहा, "दीप्ति शर्मा पिछले WPL सीजन से एक जानी-मानी मैच-विनर हैं। उन्होंने गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने हाल ही में खत्म हुए वूमेंस वनडे वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड भी जीता। मेगा-ऑक्शन में उनकी डिमांड जरूर ज्यादा होगी और हर फ्रेंचाइज़ी उन पर करीब से नजर रखेगी।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

WPL 2026

Published on:

25 Nov 2025 07:08 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / WPL 2026 के ऑक्शन में 277 खिलाड़ियों के भाग्य का फैसला, भारत की इस स्टार ऑलराउंडर पर सबकी नजर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘गौतम गंभीर की कोई गलती नहीं’, टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजों पर बरसे पूर्व क्रिकेटर

Ravi Shastri on Washington Sundar
क्रिकेट

रोहित शर्मा को टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए मिली बड़ी जिम्मेदारी, भारत के इन 5 वेन्यू पर खेले जाएंगे मुकाबले

T20 World Cup 2024
क्रिकेट

टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर का बड़ा बयान, कोच गौतम गंभीर को …

Gautam Gambhir and Yashasvi Jaiswal
क्रिकेट

साउथ अफ्रीका ने तोड़ा 21 साल पुराना रिकॉर्ड, आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया ने किया था टीम इंडिया का ये हाल

IND vs SA 2nd Test Day 4 Highlights
क्रिकेट

कल से शुरू होगा IPL से भी बड़ा टी20 टूर्नामेंट, सूर्या-संजू और रिंकू सिंह जैसे स्टार मचाएंगे धमाल, यहां देखें Live

Sanju Samson and Suryakumar Yadav IPL Photos
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.